انڈر 19 ٹیم کی کامیابی پوری قوم کیلئے باعثِ فخر ہے، فیلڈ مارشل کی کھلاڑیوں سے ملاقات

میدان کے اندر و باہر سفیر بن کرملک کا نام روشن کریں، پیشہ ورانہ معیار کے ساتھ مسلسل محنت جاری رکھیں، فیلڈ مارشل

ویب ڈیسک December 22, 2025
facebook whatsup
فوٹو آئی ایس پی آر
راولپنڈی:

فیلڈ مارشل، چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز حافظ سید عاصم منیر نے (جی ایچ کیو) میں پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم سے ملاقات کی۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل نے ایشیا کپ مینز انڈر 19 جیتنے پر کھلاڑیوں، ٹیم مینجمنٹ اور آفیشلز کو شاندار کارکردگی اور تاریخی کامیابی پر دلی مبارکباد دی۔

انہوں نے ٹیم کی نظم و ضبط، ٹیم ورک اور جرات مندانہ کھیل کی بھرپور تعریف کی اور کہا کہ یہ کامیابی کو پوری قوم کے لیے باعثِ فخر ہے۔

فیلڈ مارشل نے نوجوان کرکٹرز کی محنت اور لگن کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی پاکستان کے نوجوانوں کی بے پناہ صلاحیتوں اور ٹیلنٹ کی عکاس ہے۔

فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ پیشہ ورانہ معیار برقرار رکھتے ہوئے مسلسل محنت جاری رکھیں اور میدان کے اندر و باہر ملک کے سفیر بن کر پاکستان کا نام روشن کریں۔

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم سے GHQ میں ملاقات
ایشیاء کپ انڈر 19 جیتنے پر کھلاڑیوں اور ٹیم منیجمنٹ کو مبارکباد دی#FieldMarshalAsimMunir #GHQ #U19CricketTeam #PakistanCricket #AsiaCupU19 #YoungTalents #AsimMunir #ISPR #KSAhonoursFieldMarshal #Field_Marshal pic.twitter.com/3IaQZb93oS

— Pakistan News (@pak_news2025) December 22, 2025

انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان قوم کے مستقبل کی بنیاد ہیں، جن کی توانائی، صلاحیت اور کردار ملکی ترقی اور عالمی سطح پر وقار کے تعین میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔

فیلڈ مارشل نے نوجوان پاکستانیوں کو نظم و ضبط، دیانت داری اور محنت کے ذریعے مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیوں کے لیے بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔

اس موقع پر انڈر 19 ٹیم کے اراکین نے فیلڈ مارشل کی حوصلہ افزائی اور تعاون پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ اعزاز ان کے لیے مزید محنت اور بہتر کارکردگی کا باعث بنے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بالی ووڈ کے وہ منفی کردار جنھوں نے 2025 میں ولن کی تعریف بدل دی

بالی ووڈ کے وہ منفی کردار جنھوں نے 2025 میں ولن کی تعریف بدل دی

 Dec 22, 2025 06:44 PM |
سال 2025 میں بچھڑنے والے پاکستانی اداکار

سال 2025 میں بچھڑنے والے پاکستانی اداکار

 Dec 22, 2025 06:52 PM |
ایک گھنٹے میں قتل کیس حل، اے ایس پی شہربانو نے بھارتی ڈرامے سی آئی ڈی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

ایک گھنٹے میں قتل کیس حل، اے ایس پی شہربانو نے بھارتی ڈرامے سی آئی ڈی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

 Dec 22, 2025 06:48 PM |

متعلقہ

Express News

 کراچی؛ اسنیپ چیکنگ کے دوران 75 لاکھ سے زائد مالیت کی غیرملکی شراب کی بڑی کھیپ پکڑی گئی

Express News

دینی علوم کیلیے بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، مولانا فضل الرحمٰن

Express News

رجب المرجب کا چاند نظر آگیا، شب معراج 16 جنوری کو ہوگی

Express News

خوشی کی محفل جیل کی سیر میں بدل گئی، دُلہا پھولوں کے ہار سمیت حوالات میں بند

Express News

حکومت نے کسانوں کی زرعی قرضہ جات تک رسائی اور مشاورت کیلیے ڈیجیٹل ایپ متعارف کرادی

Express News

اپوزیشن حکومت سے مذاکرات کیلئے تیار، ملک میں نئے شفاف انتخابات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو