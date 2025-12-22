راولپنڈی:
فیلڈ مارشل، چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز حافظ سید عاصم منیر نے (جی ایچ کیو) میں پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم سے ملاقات کی۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل نے ایشیا کپ مینز انڈر 19 جیتنے پر کھلاڑیوں، ٹیم مینجمنٹ اور آفیشلز کو شاندار کارکردگی اور تاریخی کامیابی پر دلی مبارکباد دی۔
انہوں نے ٹیم کی نظم و ضبط، ٹیم ورک اور جرات مندانہ کھیل کی بھرپور تعریف کی اور کہا کہ یہ کامیابی کو پوری قوم کے لیے باعثِ فخر ہے۔
فیلڈ مارشل نے نوجوان کرکٹرز کی محنت اور لگن کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی پاکستان کے نوجوانوں کی بے پناہ صلاحیتوں اور ٹیلنٹ کی عکاس ہے۔
فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ پیشہ ورانہ معیار برقرار رکھتے ہوئے مسلسل محنت جاری رکھیں اور میدان کے اندر و باہر ملک کے سفیر بن کر پاکستان کا نام روشن کریں۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم سے GHQ میں ملاقات
— Pakistan News (@pak_news2025) December 22, 2025
ایشیاء کپ انڈر 19 جیتنے پر کھلاڑیوں اور ٹیم منیجمنٹ کو مبارکباد دی#FieldMarshalAsimMunir #GHQ #U19CricketTeam #PakistanCricket #AsiaCupU19 #YoungTalents #AsimMunir #ISPR #KSAhonoursFieldMarshal #Field_Marshal pic.twitter.com/3IaQZb93oS
انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان قوم کے مستقبل کی بنیاد ہیں، جن کی توانائی، صلاحیت اور کردار ملکی ترقی اور عالمی سطح پر وقار کے تعین میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔
فیلڈ مارشل نے نوجوان پاکستانیوں کو نظم و ضبط، دیانت داری اور محنت کے ذریعے مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیوں کے لیے بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
اس موقع پر انڈر 19 ٹیم کے اراکین نے فیلڈ مارشل کی حوصلہ افزائی اور تعاون پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ اعزاز ان کے لیے مزید محنت اور بہتر کارکردگی کا باعث بنے گا۔