کراچی میں نو عمر لڑکی نے موبائل پیکج نہ کروانے پر دلبرادشتہ ہوکر خودکشی کرلی

لڑکی نے والد سے پیکج کروانے کا تقاضہ کیا اور نہ ہونے پر دوپٹے کا پھندا ڈال کر پنکھے کے ہُک سے لٹک گئی

منور خان December 23, 2025
شہر قائد کے علاقے لیاری آگرہ تاج کالونی میں نوعمر لڑکی نے موبائل فون پیکج نہ کرانے پر دلبرداشتہ ہو کر گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کرلی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق 15 سالہ لڑکی ہادیہ نے اپنے والد سے موبائل فون پر پیکج کروانے کا تقاضہ کیا اور والد کے انکار پر اُس نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر کے زندگی کا خاتمہ کیا۔

اس حوالے سے کلری تھانے کے ایڈیشنل ایس ایچ او ذوالفقار نے بتایا کہ آگرہ تاج گلی نمبر 23 میں قائم گھر سے نو عمر لڑکی کی گلے میں پھندا لگی لاش ملی جسے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔

انہوں نے بتایا کہ اسپتال میں لڑکی کی شناخت 15 سالہ ہادیہ کے نام سے ہوئی جبکہ متوفیہ کے والد رفیق نے پولیس کو ابتدائی تفتیش کے دوران بتایا کہ میری بیٹی نے مجھے موبائل فون پر پیکیج کرنے کا کہا تھا جس پر انھوں کہا کہ بعد میں کرا دوںگا اور یہ بول کر گھر سے چلا گیا۔

Express News

کراچی؛ گھریلو جھگڑے پر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، لاش کی گھنٹوں تک بےحرمتی

Express News

کراچی؛ جیولرز سے طلائی زیورات اور نقدی لوٹنے والا بین الصوبائی ڈکیت گروہ گرفتار

والد کے بعد کچھ دیر کے بعد اہلیہ سبزی لینے کے لیے گھر سے باہر گئیں اور جب وہ واپس آئی تو ہادیہ کی لاش پنکھے کے ہک سے لٹکی ہوئی تھی جس کے گلے میں دوپٹے کا پھندا لگا ہوا تھا اور شبہ ہے کہ متوفیہ ہادیہ نے موبائل فون پیکج نہ کرانے پر دلبرداشتہ ہو کر خودکشی کی ہے۔

ایڈیشنل ایس ایچ او نے مزید بتایا کہ پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد متوفیہ کی لاش ورثا کے حوالے کردی جبکہ اس حوالے سے مزید تفتیش کا عمل بھی جاری ہے۔

متوفیہ کا والد پہلے ایک رفاحی ادارے میں بطور ڈرائیور ملازمت کرتا تھا جو کہ اب کسی نجی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔
