بلوچستان کے مختلف شہروں میں آج صبح درجہ حرارت کیا رہا؟ محکمہ موسمیات نے بتا دیا

صوبے کے شمالی علاقوں میں شدید سردی کی صورتحال برقرار رہے گی، محکمہ موسمیات

ویب ڈیسک December 23, 2025
facebook whatsup
—فوٹو: فائل
کوئٹہ:

محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ صوبے کے شمالی علاقوں میں شدید سردی کی صورتحال برقرار رہے گی۔

محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی ایک ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ قلات میں منفی دو ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔

اسی طرح زیارت میں بھی کم سے کم درجہ حرارت منفی دو اور ژوب میں ایک ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے نسبتاً گرم علاقوں میں سبی میں کم سے کم درجہ حرارت 7 اور تربت میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔

نوکنڈی میں درجہ حرارت 5 جبکہ چمن میں کم سے کم درجہ حرارت ایک ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔

ساحلی علاقوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گوادر اور جیوانی میں کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔

محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران موسم میں نمایاں تبدیلی کا امکان نہیں، تاہم سردی کی شدت برقرار رہ سکتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دنیا کے مشہور ویڈیو گیم کے ڈویلپر ٹریفک حادثے میں ہلاک

دنیا کے مشہور ویڈیو گیم کے ڈویلپر ٹریفک حادثے میں ہلاک

 Dec 23, 2025 06:11 AM |
ماڈلز ریمپ واک کریں یا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالیں؛ عفت عمر برائیڈل ڈیزائنر پر برس پڑیں

ماڈلز ریمپ واک کریں یا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالیں؛ عفت عمر برائیڈل ڈیزائنر پر برس پڑیں

Dec 23, 2025 01:14 AM |
عالمی شہرت یافتہ گلوکار 74 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

عالمی شہرت یافتہ گلوکار 74 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Dec 23, 2025 12:25 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں نو عمر لڑکی نے موبائل پیکج نہ کروانے پر دلبرادشتہ ہوکر خودکشی کرلی

Express News

27 دسمبر کو بھی عام تعطیل کا اعلان

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا مقصد ’لیجنڈ کی شان سے واپسی‘ کو یقینی بنانا ہے، نجکاری کمیشن

Express News

وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کرلیا

Express News

راولپنڈی: ایف آئی اے اہلکار بن کر طالبہ کو بلیک میل کرنے والے تین ملزمان گرفتار

Express News

لاہور میں چھ سالہ بچی کو گلادباکر قتل کرنے والی ماں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو