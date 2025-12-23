ایس آئی ایف سی کی  موثر سہولت کاری سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال

صارفین کا اعتماد معیشت میں نمایاں بہتری، حکومت اورایس آئی ایف سی کے ٹھوس اقدامات کا نتیجہ ہے

ویب ڈیسک December 23, 2025
facebook whatsup

پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر گزشتہ چار سال میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔

بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں ’’گیلپ‘‘ اور ’’ڈی اینڈ بی‘‘ نے پاکستانی معیشت میں نمایاں بہتری کا اعتراف کیا جبکہ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں نےصارفین کے اعتماد میں مجموعی طور پر 19 فیصد اضافے کی تصدیق بھی کردی۔

مارچ 2022ء کے بعد سے پاکستان کے ذرمبادلہ کے ذخائر 21.1 بلین ڈالر پر پہنچنے کےبعد ملکی معیشت کودوام ملا۔ معیشت میں یہ نمایاں تبدیلی ایس آئی ایف سی کی بہترین سہولت کاری ، معاونت اور شب وروز کاوشوں کا ثمر ہے۔

ایس آئی ایف سی کی دوررس سہولت کاری اور موثر معاشی اصلاحات کے باعث مالی عدم تحفظ میں نمایاں کمی آئی۔ بہترین معاشی اصلاحات کے باعث ملکی وغیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد پاکستان کی معیشت پر پہلے سےزیادہ بڑھ گیا

پاکستان کی ابھرتی معیشت کے حوالے سے نوجوان طبقہ بھی پرامید اور اپنے معاشی مستقبل کو روشن دیکھتا ہے۔ ایس آئی ایف سی ہر سطح پرمعیشت کوبہتر بنانے کیلئےحکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے میں سرگرم عمل ہے۔

ماہرین معاشیات کے مطابق پاکستان کی معیشت نےگذشتہ 28 سے 30 ماہ کے دوران میکرو اکنامک استحکام کا سفرطےکیاہے۔ پاکستان نے بیرونی اکاؤنٹ میں درآمدات کو بڑھنے سے روکا ہے جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں سرپلس حاصل کیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کیا گووندا بلاک بسٹر ہالی ووڈ فلم اواتار میں جلوہ گر ہوں گے؟

کیا گووندا بلاک بسٹر ہالی ووڈ فلم اواتار میں جلوہ گر ہوں گے؟

 Dec 23, 2025 10:54 AM |
دنیا کے مشہور ویڈیو گیم کے ڈویلپر ٹریفک حادثے میں ہلاک

دنیا کے مشہور ویڈیو گیم کے ڈویلپر ٹریفک حادثے میں ہلاک

 Dec 23, 2025 06:11 AM |
ماڈلز ریمپ واک کریں یا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالیں؛ عفت عمر برائیڈل ڈیزائنر پر برس پڑیں

ماڈلز ریمپ واک کریں یا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالیں؛ عفت عمر برائیڈل ڈیزائنر پر برس پڑیں

Dec 23, 2025 01:14 AM |

متعلقہ

Express News

زرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا

Express News

پاکستان کے معدنی شعبے میں پہلی بار اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری

Express News

ملکی معیشت میں ایک اور سنگ میل؛ زرمبادلہ کے ذخائر مارچ 2022ء کے بعد بلند ترین سطح پر

Express News

وفاقی حکومت پر خیبرپختونخوا کے 4 کھرب واجب الادا ہیں، مشیر خزانہ

Express News

خیبرپختونخوا حکومت کو 15 برس میں 8400 ارب سے زائد فنڈز جاری ہوئے، وفاقی وزارت خزانہ

Express News

پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت مضبوط، آئی ٹی برآمدات نے نئی تاریخ رقم کر دی 

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو