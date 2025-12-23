کیا آپ کے پاس گھر صاف کرنے کا بھی وقت نہیں؟ یہ آسان ٹپس اپنائیے!

گھر کی صفائی اکثر تھکا دینے والا کام محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب روزمرہ کی مصروفیات زیادہ ہوں۔
ہوم ڈیکور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر منظم انداز میں کام کیا جائے تو گھر کی صفائی مشکل کام نہیں رہتا اور کچھ سادہ طریقے روزمرہ کی روٹین میں شامل کر لیے جائیں تو یہ مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ درحقیقت گھر کو صاف رکھنا زیادہ وقت طلب نہیں بلکہ صحیح طریقہ کار کا کھیل ہے۔ اس کے لیے چند بنیادی عادات اچھے نتائج دے سکتی ہیں۔
سب سے پہلے گھر کی صفائی کے لیے ایک مختصر مگر مؤثر شیڈول بنانا ضروری ہے۔ روزانہ صرف 10 سے 15 منٹ کا وقت نکال کر چند اہم جگہوں کو ترتیب دے لیا جائے تو گندگی کبھی جمع نہیں ہوتی۔ جیسے کہ باورچی خانے کے کاؤنٹر صاف کرنا، استعمال شدہ چیزیں واپس اپنی جگہ رکھ دینا یا جلدی سے فرش پر موجود گرد صاف کر لینا۔
اس طرح ہفتہ وار بڑی صفائی کے بوجھ میں واضح کمی آتی ہے۔
ہوم کیئر ایکسپرٹس کے مطابق گھر کی صفائی میں سب سے مؤثر ٹپ ’ڈی کلٹرنگ‘ ہے۔ غیر ضروری سامان نہ صرف جگہ گھیرتا ہے بلکہ صفائی کے عمل کو مشکل بھی بنا دیتا ہے۔ اسی لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہر ماہ چند منٹ نکال کر وہ چیزیں علیحدہ کریں جو استعمال میں نہیں آ رہیں۔ کم سامان نہ صرف گھر کو کشادہ محسوس کرواتا ہے بلکہ صفائی کو بھی تیز اور آسان بناتا ہے۔
اسی طرح کچن اور باتھ روم گھر کے وہ حصے ہیں جہاں صفائی خاص توجہ چاہتی ہے۔ اگر روزانہ چند منٹ ان جگہوں پر لگائے جائیں تو یہ کبھی بھی مشکل مرحلہ نہیں بنتا۔
چولہے پر جمع ہونے والی چکنائی کو فوری صاف کرنا، سنک کو دھونے کے بعد فوراً خشک کر دینا یا باتھ روم میں استعمال کے بعد پانی کے نشانات پونچھ دینا ایسی چھوٹی عادتیں ہیں جو بڑی صفائی کا بوجھ کم کر دیتی ہیں۔
اسی طرح بیکنگ سوڈا اور سرکے جیسے گھریلو محلول نہ صرف کم خرچ ہوتے ہیں بلکہ سخت داغ اور بو دور کرنے میں بے حد مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔
گھر کی صفائی میں جدید آلات بھی مددگار بنتے ہیں۔ وائرلیس ویکیوم کلینر، اسٹیمر اور مائیکرو فائبر کپڑے وقت بچاتے ہیں اور بہترین صفائی فراہم کرتے ہیں۔ خاص طور پر مائیکرو فائبر کپڑا گرد مٹی کو آسانی سے جذب کر لیتا ہے، جس سے روزمرہ صفائی نہایت تیز ہو جاتی ہے۔
ہوم کیئر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ صفائی کو آسان بنانے کا اصل راز مستقل مزاجی میں ہے۔ اگر چند منٹ روزانہ صفائی پر دیے جائیں تو گھر ہمیشہ صاف، تازہ اور خوشگوار ماحول فراہم کرتا ہے۔