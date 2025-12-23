آئیے آپ کو چند منٹوں میں تیار ہو جانے والی 5 سب سے مقبول جھٹ پٹ ریسیپیز کے بارے میں بتاتے ہیں۔
پاکستانی گھرانوں میں روزمرہ کھانا پکانے کا انداز ہمیشہ سے سادگی اور ذائقے کا حسین ملاپ رہا ہے اور جب بات تیزی سے تیار ہونے والے کھانوں کی ہو تو بیشتر خواتین ایسی ریسپیز کی تلاش میں رہتی ہیں جو مزے دار بھی ہوں اور کم وقت میں تیار بھی ہو جائیں۔
آج کے مصروف طرزِ زندگی میں وہ کھانے خاص طور پر پسند کیے جاتے ہیں جو 15 سے 20 منٹ میں بن جائیں۔ ایسی صورت حال میں چند مخصوص ریسپیز واقعی ایسی ہیں جو ہر موسم اور ہر موقع پر نہ صرف یکساں طور پر پسند کی جاتی ہیں بلکہ ان کی مقبولیت کبھی کم نہیں ہوتی۔
آملیٹ رول / سادہ آملیٹ
ان میں سب سے پہلی ریسپی آملیٹ رول یا سادہ آملیٹ ہے، جو انڈوں، سبزیوں اور عام مسالوں کے ساتھ اکثر لوگوں کا پسندیدہ ناشتہ اور جلدی تیار ہونے والی ڈش ہے۔ یہ ریسپی نہ صرف وقت بچاتی ہے بلکہ پروٹین سے بھرپور ہونے کی وجہ سے دن بھر توانائی بھی فراہم کرتی ہے۔
آلو قیمہ
اسی طرح ہلکا پھلکا آلو قیمہ بھی پاکستانی گھروں میں ایک عام اور تیز تیار ہونے والا کھانا ہے، جسے روٹی یا چاول دونوں کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ذائقہ سادہ ہوتا ہے اور پکانے کا وقت کم ہونے کی وجہ سے یہ روزمرہ کے کھانے کے لیے اچھا انتخاب سمجھا جاتا ہے۔
چکن شاشلک
تیسری مقبول اور تیز ریسپی چکن شاشلک یا چکن اسٹرپس ہیں۔ انہیں چند مسالوں میں جلدی میرینیٹ کرکے توے یا پین میں پکایا جاتا ہے اور یہ 15 منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں۔ نوجوان اس ریسپی کو خاص طور پر پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ جدید ذائقہ رکھتی ہے اور اسے چاول، تکہ رائس یا سینڈوچ کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
دال ماش / دال چنا
اسی طرح دال ماش یا دال چنا بھی پاکستانی گھروں میں خاصی مقبول ہے۔ یہ ریسپی نہ صرف تیار کرنے میں آسان ہے بلکہ غذائیت سے بھرپور بھی ہے اور اکثر گھریلو خواتین اسے مصروف دنوں کا بہترین حل قرار دیتی ہیں۔
چکن یا ویجیٹیبل فرائیڈ رائس
پانچویں مقبول ترین جلدی تیار ہونے والی ڈش چکن یا ویجیٹیبل فرائیڈ رائس ہے، جو بچی ہوئی سبزیوں اور چاول کو استعمال کرکے چند منٹ میں تیار ہو جاتی ہے۔ یہ ان گھروں میں زیادہ پسند کی جاتی ہے جہاں کھانے میں کچھ مختلف مگر جلدی تیار ہونے والی چیز کی ضرورت محسوس ہو۔ تیز آنچ پر پکی ہوئی یہ ڈش ذائقے میں لاجواب ہوتی ہے اور بچوں سے لے کر بڑوں تک سب اسے شوق سے کھاتے ہیں۔
پاکستانی گھرانوں میں تیزی سے تیار ہونے والی یہ پانچوں ریسپیز نہ صرف وقت بچاتی ہیں بلکہ ذائقے کے لحاظ سے بھی اچھی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ڈشز اکثر گھروں میں ہر ہفتے کے مینو کا حصہ بنتی ہیں اور مصروف زندگی میں آسانی، لطف اور غذائیت فراہم کرتی ہیں۔