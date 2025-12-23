کراچی: طلبہ کا ملیر گیریژن میں پاک فوج کے ساتھ یادگار دن

جی او سی ملیر نے ففتھ جنریشن وارفیئر کے خطرات سے آگاہ کیا

ویب ڈیسک December 23, 2025
کراچی کی مختلف جامعات کے طلبہ اور فیکلٹی ممبران نے ملیر گیریژن کا دورہ کیا۔۔ اس موقع پر طلبہ وفیکیلٹی ممبران کی جی او سی ملیر گیریژن کراچی کے ساتھ خصوصی  مکالماتی نشست کا اہتمام کیا گیا۔

طلبہ و اساتذہ نے جدید اسلحے  ، فائرنگ کی عملی مشقوں اور فوجی جوانوں کی جنگی مہارتوں کا مشاہدہ کیا۔ جی او سی ملیر نے طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست کے دوران دشمن کے منفی پروپیگنڈے کے مؤثر توڑ کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔

خصوصی نشست سے خطاب میں جی او سی ملیر نے ففتھ جنریشن وارفیئر کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے قومی سطح پر فکری تیاری کی ضرورت پر زور دیا۔

طلبہ نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے قومی یکجہتی کا اظہار کیا۔ ملیر گیریژن میں یادگارروز کے اختتام پر طلبہ و اساتذہ نے پاک فوج کے ساتھ اظہارِ جانثاری اور مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔

طلباء کےدورہ نے نوجوان نسل میں پاک فوج کے کردار، قربانیوں اور قومی سلامتی سے متعلق شعور کو مزید مضبوط کیا۔
