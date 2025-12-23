برطانیہ میں انسانی اسمگلنگ کا پردہ فاش، بھارتی شہری گرفتار

برطانیہ میں انسانی اسمگلنگ میں سہولت کاری کے الزام میں 29 سالہ بھارتی شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
یہ کارروائی نیشنل کرائم ایجنسی (این سی اے) اور ویسٹ مڈلینڈز پولیس نے مشترکہ آپریشن کے دوران کی۔
برطانوی حکام کے مطابق پولیس نے برمنگھم کے علاقے ہینڈز ورتھ میں چھاپہ مار کر ملزم کو حراست میں لیا۔
ملزم پر غیر قانونی امیگریشن میں سہولت فراہم کرنے کا شبہ ہے اور وہ اس وقت بھی حراست میں ہے، جہاں تفتیشی افسران اس سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔
چھاپے کے دوران متعدد الیکٹرانک آلات بھی تحویل میں لے لیے گئے ہیں، جن کا فرانزک تجزیہ کیا جا رہا ہے تاکہ ممکنہ نیٹ ورک اور اس سے وابستہ دیگر افراد کے بارے میں شواہد حاصل کیے جا سکیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کے ایک منظم جرائم پیشہ گروہ سے تعلق کا شبہ ہے جو غیر قانونی طریقوں سے افراد کو برطانیہ منتقل کرنے میں ملوث رہا ہے۔
برطانوی حکام کے مطابق یہ گرفتاری قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ایک وسیع قومی مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد سوشل میڈیا کے ذریعے غیر قانونی ہجرت کو فروغ دینے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنا ہے۔