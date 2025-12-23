سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر نے مریض پر مکوں کی بارش کردی، ویڈیو وائرل

مریض کے اہلِ خانہ اور شہریوں نے ملزم ڈاکٹر کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا اور احتجاج کیا

ویب ڈیسک December 23, 2025
بھارت کے ایک سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر کی جانب سے مریض پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس کے بعد عوامی سطح پر شدید ردِعمل سامنے آیا ہے۔

واقعہ شملہ کے اندرا گاندھی میڈیکل کالج (آئی جی ایم سی) میں پیش آیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق وائرل ویڈیو میں ایک ڈاکٹر کو اسپتال کے بستر پر لیٹے مریض کو تھپڑ اور مکے مارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ مریض بھی مزاحمت کرتا دکھائی دیتا ہے۔

مریض کی شناخت ارجن پوار کے نام سے ہوئی ہے، جو اینڈوسکوپی کے لیے اسپتال آیا تھا۔

رپورٹ کے مطابق اینڈوسکوپی کے بعد مریض کو سانس لینے میں دشواری ہوئی، جس پر وہ ایک دوسرے وارڈ میں جا کر بستر پر لیٹ گیا تاکہ طبی مدد حاصل کر سکے۔

اسی دوران مریض اور ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کے درمیان مبینہ طور پر تلخ کلامی ہوئی، جو بعد میں تشدد میں تبدیل ہو گئی۔ مریض کے اہلِ خانہ کا الزام ہے کہ ڈاکٹر نے پہلے بدتمیزی کی اور بعد ازاں جسمانی تشدد کیا۔

واقعے کے بعد اسپتال میں لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ مریض کے اہلِ خانہ اور شہریوں نے ملزم ڈاکٹر کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا اور احتجاج کیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق مریض کے اہلِ خانہ نے پولیس میں باقاعدہ شکایت درج کرا دی ہے اور قانونی کارروائی کی درخواست دی ہے۔ عوامی دباؤ کے بعد آئی جی ایم سی انتظامیہ نے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک اندرونی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔
