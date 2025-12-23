لاہور: این سی سی آئی اے مقدمے میں صحافی شاکر اعوان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم

سیشن کورٹ لاہور نے این سی سی آئی اے کے مقدمے میں صحافی شاکر اعوان کی عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے شاکر اعوان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔
عدالت نے صحافی شاکر اعوان کی عبوری ضمانت 21 جنوری تک منظور کرلی، ایڈیشنل سیشن جج منصور احمد قریشی نے عبوری ضمانت پر سماعت کی۔
شاکر اعوان کی جانب سے میاں علی اشفاق ایڈووکیٹ، رانا معروف پیش ہوئے، این سی سی آئی اے شاکر اعوان کے خلاف مقدمہ درج کررکھا ہے۔
مقدمہ کے متن کے مطابق شاکر اعوان کی پوسٹ نے ناصرف انتشار پھیلایا بلکے قومی سطح پر تفریق کا باعث بنی، شاکر اعوان نے پوسٹ کے زریعے اداروں کیخلاف عوام کو اکسایا۔
مقدمے میں مزید کہا گیا کہ ’شاکر اعوان عوام کو بھڑکانے،تشدد پر اکسانے اور خاف ہراس پھیلانے اور غلط معلومات پھیلانے میں ملوث پایا گیا‘۔