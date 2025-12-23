راولپنڈی کے الشفا ٹرسٹ آئی اسپتال کے ڈاکٹروں نے 101 سالہ بزرگ کی پیچیدہ آپریشن سے بینائی بحال کردی۔
101سالہ رضا خان اسلام آباد کے رہائشی ہیں، رضا خان اب اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ سکیں گے، بزرگ شہری۔شدید موتیا اور دیگر عارضوں میں مبتلا تھے۔
انتہائی حساس آپریشن ڈاکٹر صبیح الدین کی قیادت میں ماہر ڈاکٹرز نے کیا، مہارت سے کیے گے آپریشن میں آنکھ کو محفوظ بنا دیا گیا۔
بزرگ رضا خان الشفاء آئی ٹرسٹ کے بانی جنرل جہانداد خان مرحوم کے قریبی دوست رہے ۔
اعدادو شمار کے مطابق ملک میں 27 لاکھ افراد نابینا ہیں، 51 فیصد مریض موتیا کا شکار ہیں، دیہی علاقوں میں سرجری کی سہولت نہیں، بڑی تعداد میں دیہی علاقوں میں لوگ اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔