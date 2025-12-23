پاکستانی ڈاکٹرز کا بڑا کارنامہ، پیچیدہ آپریشن کرکے 101 سالہ بزرگ کی بینائی بحال کردی

ملک میں 27 لاکھ افراد نابینا ہیں، 51 فیصد مریض موتیا کا شکار ہیں

December 23, 2025
راولپنڈی کے الشفا ٹرسٹ آئی اسپتال کے ڈاکٹروں نے 101 سالہ بزرگ کی پیچیدہ آپریشن سے بینائی بحال کردی۔

101سالہ رضا خان اسلام آباد کے رہائشی ہیں، رضا خان اب اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ سکیں گے، بزرگ شہری۔شدید موتیا اور دیگر عارضوں میں مبتلا تھے۔

انتہائی حساس آپریشن ڈاکٹر صبیح الدین کی قیادت میں ماہر ڈاکٹرز نے کیا، مہارت سے کیے گے آپریشن میں آنکھ کو محفوظ بنا دیا گیا۔

بزرگ رضا خان الشفاء آئی ٹرسٹ کے بانی جنرل جہانداد خان مرحوم  کے قریبی دوست رہے ۔

اعدادو شمار کے مطابق ملک میں 27 لاکھ افراد نابینا ہیں، 51 فیصد مریض موتیا کا شکار ہیں، دیہی علاقوں میں سرجری کی سہولت نہیں، بڑی تعداد میں دیہی علاقوں میں لوگ اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔
