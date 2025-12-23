بینائی سے محروم افراد کےلیے خوشخبری، خصوصی افراد کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ

پنجاب خصوصی افراد کو عطائے اختیار (ترمیم)بل 2025 پنجاب اسمبلی میں پیش کردیا گیا

ویب ڈیسک December 23, 2025
facebook whatsup

حکومت پنجاب نے بینائی سے محروم افراد کو خصوصی افراد کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

پنجاب خصوصی افراد کو عطائے اختیار (ترمیم)بل 2025 پنجاب اسمبلی میں پیش کردیا گیا،  بل رواں اجلاس میں بروز جمعہ پیش کیا گیا۔

متن  کے مطابق بل کے تحت نابینا افراد کو خصوصی افراد کی فہرست میں شامل کیا جائے گا، اس سے پہلے بینائی سے محروم افراد کی تعریف بل میں شامل نا ہے، 3/60 سے کم بینائی والے افراد خصوصی افراد کی فہرست میں شامل ہو گا، مکمل بینائی سے محروم افراد بھی خصوصی افراد کی فہرست میں شامل ہوں گے۔

خصوصی افراد کی فہرست میں شامل ہونے سے نابینا افراد کو خصوصی سرٹیفکیٹ مل سکے گا، فہرست میں شامل ہونے سے نا بینا افراد حکومتی سکیموں کا حصہ بن سکیں گے۔

فہرست میں شامل ہونے سے نابینا افراد کو نوکری حاصل کرنے میں آسانی ہو گی، خصوصی افراد سرٹیفکیٹ سے نابینا افراد میں علاج معالجے میں تعاون ملے گا، خصوصی افراد سرٹیفکیٹ سے نا بینا افراد کو تعلیم حاصل کرنے میں آسانی ہو گی۔

بل دو ماہ کے لئے متعلقہ کمیٹی کے حوالے کی جائے گی، بعد از کمیٹی منظوری بل پنجاب اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا، بل کی حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سابق چائلڈ اسٹار کتنے عرصے بے گھر رہے؟ وائرل ویڈیو پرخاموشی توڑدی

سابق چائلڈ اسٹار کتنے عرصے بے گھر رہے؟ وائرل ویڈیو پرخاموشی توڑدی

 Dec 23, 2025 03:01 PM |
ڈکی بھائی کے یوٹیوب اکاؤنٹ، سامان کی سپرداری کے معاملے پر بڑی پیشرفت

ڈکی بھائی کے یوٹیوب اکاؤنٹ، سامان کی سپرداری کے معاملے پر بڑی پیشرفت

 Dec 23, 2025 01:06 PM |
سلمان خان کی 60ویں سالگرہ، سپر اسٹار کی فٹنس دیکھ کر مداح دیوانے ہوگئے

سلمان خان کی 60ویں سالگرہ، سپر اسٹار کی فٹنس دیکھ کر مداح دیوانے ہوگئے

 Dec 23, 2025 12:07 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں نو عمر لڑکی نے موبائل پیکج نہ کروانے پر دلبرادشتہ ہوکر خودکشی کرلی

Express News

27 دسمبر کو بھی عام تعطیل کا اعلان

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا مقصد ’لیجنڈ کی شان سے واپسی‘ کو یقینی بنانا ہے، نجکاری کمیشن

Express News

وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کرلیا

Express News

راولپنڈی: ایف آئی اے اہلکار بن کر طالبہ کو بلیک میل کرنے والے تین ملزمان گرفتار

Express News

لاہور میں چھ سالہ بچی کو گلادباکر قتل کرنے والی ماں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو