متنازع ٹوئٹ کیس: سماعت کےدوران پراسیکوشن اور ایمان مزاری کے شوہر کے درمیان تلخی، ہاتھا پائی کی کوشش

پراسیکوشن کی جانب سے ہادی علی چٹھہ کے لیے بکواس کے الفاظ استعمال کرنے پر عدالتی ماحول میں کشیدگی ہوئی

ویب ڈیسک December 23, 2025
facebook whatsup

ایمان مزاری، ہادی علی چٹھہ کے خلاف متنازع ٹوئٹس کیس کی سماعت کے دوران  پراسیکوشن اور ایمان مزاری کے شوہر ہادی علی چٹھہ کے درمیان تلخ جملوں کے تبادلے کے بعد عدالت کے اندر ہاتھا پائی کی کوشش کی گئی جس کے بعد  پولیس نے بیچ بچاؤ کروایا۔

ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے کیس پر سماعت کی، نائب قاصد این سی سی آئی اے افضل پر ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کی جرح مکمل مکمل ہوگئی۔

جج افضل مجوکا  نے کہا کہ ایمان مزاری بھی گواہ پر اپنی جرح کرلیں ، ایک گواہ کو بار بار نہیں بلایا جاسکتا۔

ہادی علی چٹھہ  نے مؤقف اپنایا کہ ایمان کے وکیل آج موجود نہیں، جج افضل مجوکا  نے کہا کہ ایک گواہ پر دونوں ملزمان کی جانب سے جرح مکمل ہوگی تو پھر دوسرے گواہ پر جرح ہو گی۔

ایمان مزاری  نے کہا کہ میرے وکیل فیصل صدیقی جرح کریں گے، ایمان مزاری نے بھی گواہ افضل پر ہادی علی چٹھہ کی جانب سے کی گئی جرح اڈاپٹ کر لی اور کہا کہ  جج صاحب ہمارا احتجاج بھی نوٹ کر لیں کہ میرے وکیل کو جرح کا موقع نہیں دیا گیا، جج افضل مجوکا  نے کہا کہ آپ کا اختلاف بھی لکھ دیا ہے ۔

این سی سی آئی اے کے دوسرے گواہ وسیم پر ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ نے جرح کی، اس دوران پراسیکوشن اور ہادی علی چٹھہ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، پراسیکوشن کی جانب سے ہادی علی چٹھہ کے لیے بکواس کے الفاظ استعمال کرنے پر عدالتی ماحول میں کشیدگی ہوئی۔ 

پراسیکوشن اور وکلا صفائی کے درمیان عدالت کے اندر ہاتھا پائی کی کوشش ہوئی، پولیس نے عدالت میں آکر پراسیکوشن اور وکلا صفائی میں بیچ بچائو کروایا۔

جج افضل مجوکا  نے کہا کہ پراسیکوشن کو اپنے الفاظ پر معافی مانگنی چاہیئے، اگر کسی سوال پر اعتراض ہے تو عدالت کو بتائیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سابق چائلڈ اسٹار کتنے عرصے بے گھر رہے؟ وائرل ویڈیو پرخاموشی توڑدی

سابق چائلڈ اسٹار کتنے عرصے بے گھر رہے؟ وائرل ویڈیو پرخاموشی توڑدی

 Dec 23, 2025 03:01 PM |
ڈکی بھائی کے یوٹیوب اکاؤنٹ، سامان کی سپرداری کے معاملے پر بڑی پیشرفت

ڈکی بھائی کے یوٹیوب اکاؤنٹ، سامان کی سپرداری کے معاملے پر بڑی پیشرفت

 Dec 23, 2025 01:06 PM |
سلمان خان کی 60ویں سالگرہ، سپر اسٹار کی فٹنس دیکھ کر مداح دیوانے ہوگئے

سلمان خان کی 60ویں سالگرہ، سپر اسٹار کی فٹنس دیکھ کر مداح دیوانے ہوگئے

 Dec 23, 2025 12:07 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں نو عمر لڑکی نے موبائل پیکج نہ کروانے پر دلبرادشتہ ہوکر خودکشی کرلی

Express News

27 دسمبر کو بھی عام تعطیل کا اعلان

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا مقصد ’لیجنڈ کی شان سے واپسی‘ کو یقینی بنانا ہے، نجکاری کمیشن

Express News

وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کرلیا

Express News

راولپنڈی: ایف آئی اے اہلکار بن کر طالبہ کو بلیک میل کرنے والے تین ملزمان گرفتار

Express News

لاہور میں چھ سالہ بچی کو گلادباکر قتل کرنے والی ماں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو