این اے 185 دھاندلی کیس؛ الیکشن کمیشن نے آر او، ڈی آر او، ڈی پی او کو طلب کرلیا

ڈی جی خان میں ضمنی الیکشن کے دوران ڈی پی او کا تبادلہ کیا گیا، وکیل لطیف کھوسہ

ویب ڈیسک December 23, 2025
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)
اسلام آباد:

این اے 185 میں انتخابی دھاندلی سے متعلق کیس میں الیکشن کمیشن نے آر او، ڈی آر او اور ڈی پی او کو طلب کر لیا جبکہ حلقے کے آر او سے رپورٹ طلب کرلی۔

این اے 185 کے امیدوار سردار دوست کھوسہ کی درخواست پر الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل لطیف کھوسہ پیش ہوئے۔

ممبر سندھ کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ ممبر کے پی نے کہا کہ سیکشن 9 کے تحت درخواست آفس میں جمع ہوگی۔

لطیف کھوسہ نے دھاندلی کے الزامات سے متعلق رپورٹ جمع کروا دی۔

ممبر سندھ نے لطیف کھوسہ سے استفسار کیا کہ آپ کے الزامات کیا ہیں؟ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ پولنگ اسٹیشنز اور آر او آفس کی غیر قانونی منتقلی کی گئی، ڈی جی خان میں ضمنی الیکشن کے دوران ڈی پی او کا تبادلہ کیا گیا۔

الیکشن کمیشن نے آر او، ڈی آر او اور ڈی پی او کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا جبکہ این اے 185 کے کامیاب امیدوار کو بھی طلب کر لیا۔

کیس کی سماعت 7 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سابق چائلڈ اسٹار کتنے عرصے بے گھر رہے؟ وائرل ویڈیو پرخاموشی توڑدی

سابق چائلڈ اسٹار کتنے عرصے بے گھر رہے؟ وائرل ویڈیو پرخاموشی توڑدی

 Dec 23, 2025 03:01 PM |
ڈکی بھائی کے یوٹیوب اکاؤنٹ، سامان کی سپرداری کے معاملے پر بڑی پیشرفت

ڈکی بھائی کے یوٹیوب اکاؤنٹ، سامان کی سپرداری کے معاملے پر بڑی پیشرفت

 Dec 23, 2025 01:06 PM |
سلمان خان کی 60ویں سالگرہ، سپر اسٹار کی فٹنس دیکھ کر مداح دیوانے ہوگئے

سلمان خان کی 60ویں سالگرہ، سپر اسٹار کی فٹنس دیکھ کر مداح دیوانے ہوگئے

 Dec 23, 2025 12:07 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں نو عمر لڑکی نے موبائل پیکج نہ کروانے پر دلبرادشتہ ہوکر خودکشی کرلی

Express News

27 دسمبر کو بھی عام تعطیل کا اعلان

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا مقصد ’لیجنڈ کی شان سے واپسی‘ کو یقینی بنانا ہے، نجکاری کمیشن

Express News

وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کرلیا

Express News

راولپنڈی: ایف آئی اے اہلکار بن کر طالبہ کو بلیک میل کرنے والے تین ملزمان گرفتار

Express News

لاہور میں چھ سالہ بچی کو گلادباکر قتل کرنے والی ماں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو