3 ہزار ڈالر لو اور ہمارا ملک چھوڑو، ٹرمپ کی غیرقانونی تارکین وطن کو پیشکش

رواں سال جنوری سے اب تک تقریباً 19 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن خود اپنی مرضی سے امریکا چھوڑ چکے ہیں

ویب ڈیسک December 23, 2025
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے غیر قانونی طور پر امریکا میں مقیم تارکین وطن کو رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑنے پر رقم دینے کی پیشکش کر دی ہے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی محکمۂ ہوم لینڈ سکیورٹی نے اعلان کیا ہے کہ جو غیر قانونی تارکین وطن سال کے اختتام تک خود کو ڈی پورٹ کریں گے، انہیں مفت ہوائی ٹکٹ اور 3 ہزار ڈالر دیے جائیں گے۔

محکمے کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تارکین وطن اگر CBP Home ایپ کے ذریعے رضاکارانہ واپسی کے لیے رجسٹریشن کراتے ہیں تو انہیں سفری سہولت کے ساتھ نقد رقم فراہم کی جائے گی۔ اس سے قبل یہ رقم ایک ہزار ڈالر تھی جسے اب بڑھا کر 3 ہزار ڈالر کر دیا گیا ہے۔

سیکرٹری ہوم لینڈ سکیورٹی کرسٹی نوم نے خبردار کیا ہے کہ جو افراد رضاکارانہ طور پر امریکا نہیں چھوڑیں گے، انہیں گرفتاری، جبری ملک بدری اور مستقبل میں امریکا میں داخلے پر مستقل پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

ان کے مطابق رواں سال جنوری سے اب تک تقریباً 19 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن خود اپنی مرضی سے امریکا چھوڑ چکے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد نے CBP ہوم پروگرام کے تحت رجسٹریشن بھی کرائی ہے۔
