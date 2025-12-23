راولپنڈی میں مری روڈ پر فائرنگ سے 2 افراد قتل

مقتولین کی شناخت رضوان اکبر اور ابراہیم اکبر خان کے ناموں سے ہوئی

ویب ڈیسک December 23, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
راولپنڈی:

تھانہ سٹی کے علاقے مری روڈ پر موٹر سائیکل سوار 2 افراد کو مسلح افراد نے نشانہ بنا کر قتل کردیا۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعہ موتی محل چوک کے قریب پیش آیا، دونوں زخمی موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ مقتولین کی شناخت رضوان اکبر اور ابراہیم اکبر خان کے ناموں سے ہوئی۔

ذرائع کے مطابق انہیں بظاہر سابقہ دشمنی کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا اور دونوں پر پہلے تھانہ پیر ودھائی میں قتل و اقدام قتل کے مقدمات بھی درج تھے۔

مقتول ابراہیم صفدر آباد کا رہائشی بتایا جاتا ہے، پولیس نے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں اور واقعے کے محرکات معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سابق چائلڈ اسٹار کتنے عرصے بے گھر رہے؟ وائرل ویڈیو پرخاموشی توڑدی

سابق چائلڈ اسٹار کتنے عرصے بے گھر رہے؟ وائرل ویڈیو پرخاموشی توڑدی

 Dec 23, 2025 03:01 PM |
ڈکی بھائی کے یوٹیوب اکاؤنٹ، سامان کی سپرداری کے معاملے پر بڑی پیشرفت

ڈکی بھائی کے یوٹیوب اکاؤنٹ، سامان کی سپرداری کے معاملے پر بڑی پیشرفت

 Dec 23, 2025 01:06 PM |
سلمان خان کی 60ویں سالگرہ، سپر اسٹار کی فٹنس دیکھ کر مداح دیوانے ہوگئے

سلمان خان کی 60ویں سالگرہ، سپر اسٹار کی فٹنس دیکھ کر مداح دیوانے ہوگئے

 Dec 23, 2025 12:07 PM |

متعلقہ

Express News

گھر کا صفایا کرنے والی نوکرانی 2 ساتھیوں سمیت گرفتار

Express News

لاہور؛ لاری اڈہ کے باہر مسافروں سے واردات کرنے والا گینگ گرفتار

Express News

کراچی، اورنگی ٹاؤن میں پولیس مقابلہ، تین ملزمان زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی میں مختلف واقعات میں ایک شخص جاں بحق، چار ماہ کی بچی زخمی

Express News

جڑانوالہ میں انسانیت سوز واقعہ، پانچ سالہ بچی مبینہ زیادتی کے بعد قتل

Express News

کبیروالا، ایک ماہ سے لاپتا خاتون کی لاش اپنے ہی گھر سے برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو