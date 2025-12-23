ملکہ ترنم نورجہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے

حکومت پاکستان نے نورجہاں کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور نشان امتیاز بھی عطا کیا

ویب ڈیسک December 23, 2025
ملکہ ترنم کے نام سے مشہور برصغیر کی معروف گلوکارہ نور جہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے۔

میڈم نور جہاں 21 ستمبر 1926ء کو قصور کے موسیقار گھرانے میں پیدا ہوئیں اور اپنے فلمی کیریئر کا آغاز نو سال کی عمر سے کیا اور جلد ہی ایک جانی پہچانی چائلڈ اسٹار بن گئیں۔

نور جہاں نے اپنے فلمی کیریئر کے دوران ہزاروں گیت گائے اور 1965ء کی پاک بھارت جنگ کے دوران قومی نغمے بھی گائے جو پاکستان کی قومی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔

نور جہاں کے گائے جانے والے گیتوں اور غزلوں نے ہمیشہ اہل ذوق کی پذیرائی حاصل کی۔

حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور نشان امتیاز بھی عطا کیا۔

ملکہ ترنم نور جہاں 23 دسمبر 2000ء کو انتقال کر گئیں لیکن ان کے گیتوں کی آواز آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے۔

 
