پاک تاجک فیسٹیول میں راحت فتح علی خان کی شاندار پرفارمنس نے سماں باندھ دیا

علامہ اقبال کا کلام پاکستان اور تاجکستان کو فکری رشتے میں جوڑتا ہے، عظمیٰ بخاری

ویب ڈیسک December 23, 2025
لاہور:

محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب کے زیر اہتمام لاہور میں پاک تاجک فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں  معروف گلوکار راحت فتح علی خان نے اپنی پرفارمنس سے سماں باندھ دیا۔

فیسٹیول میں تاجکستان سے آئے فنکاروں نے روایتی ثقافتی رقص اور پرفارمنس پیش کی۔  72 رکنی ثقافتی وفد کی قیادت تاجکستان کے سفیر شریف زادہ یوسف نے کی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔

وزیر اطلاعات پنجاب نے تاجکستان کے کلچر ڈے کے حوالے سے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا اور ہینڈی کرافٹس کو سراہا۔ تقریب سے خطاب میں عظمیٰ بخاری نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے تاجک وفد کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پاکستان اور تاجکستان مشترکہ ثقافتی اقدار، روایات اور تہذیبی رشتوں میں گہری مماثلت رکھتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان تاجکستان ثقافتی فیسٹیول نے باہمی روابط کو مزید بڑھایا ہے، پنجاب حکومت تاجکستان کے ساتھ ثقافت کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ تاجک ثقافت، لباس اور روایات نے مجھے بے حد متاثر کیا، تاجک خواتین کا وقار، حسن اور لباس قابلِ تحسین ہے، پاکستان اور تاجکستان کی ثقافت و اقدار میں نمایاں مماثلت پائی جاتی ہے۔

عظمیٰ بخاری نے کہا کہ علامہ محمد اقبال کا کلام پاکستان اور تاجکستان کو ایک فکری رشتے میں جوڑتا ہے، تاجک ثقافت دیکھنے کے بعد تاجکستان کے دورے کی خواہش مزید بڑھ گئی ہے، تاجکستان میں شادیوں پر پاکستانی لباس کا استعمال ثقافتی قربت کا ثبوت ہے۔

تاجک سفیر شریف زادہ یوسف نے کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری و فکر پاکستان اور تاجکستان کے عوام کو یک جان کیے ہوئے ہے۔ لاہور آ کر ہمیں جنت کا سا احساس ہو رہا ہے۔ خوبصورت فیسٹیول اور یادگار میزبانی پر وزیراعلیٰ پنجاب اور وزیر اطلاعات کے مشکور ہیں۔

 
