صبا قمر کی بولڈ انداز میں ریہرسل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

برائیڈل ویک کے بیک اسٹیج ریہرسل کی ویڈیو وائرل ہورہی ہے

ویب ڈیسک December 23, 2025
facebook whatsup

پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ صبا قمر اپنی جاندار اداکاری کے لیے جانی جاتی ہیں لیکن وہ اپنے بے باک انداز کی بدولت اکثر شدید تنقید کی زد میں رہتی ہیں۔

پانی جیسا پیار، باغی، بے شرم، چیخ، ڈائجسٹ رائٹر اور فراڈ جیسے متعدد مقبول ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے والی صبا قمر حال ہی میں برائیڈل کورچر ویک میں ریمپ پر واک کرتی نظر آئیں۔

صبا قمر کے انداز کو مداحوں نے خوب سراہا اور ان کی تعریف کرتے نظر آئے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاہم اسی برائیڈل کورچر ویک کے دوران صبا قمر کی بیک اسٹیج ریہرسل کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ انتہائی چست لباس پہنے ہوئے بولڈ انداز میں واک کرتی نظر آئیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ویڈیو وائرل ہوتے ہی صارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صبا قمر کی بولڈ انداز میں ریہرسل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

صبا قمر کی بولڈ انداز میں ریہرسل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

 Dec 23, 2025 04:48 PM |
ملکہ ترنم نورجہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے

ملکہ ترنم نورجہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے

 Dec 23, 2025 03:33 PM |
سابق چائلڈ اسٹار کتنے عرصے بے گھر رہے؟ وائرل ویڈیو پرخاموشی توڑدی

سابق چائلڈ اسٹار کتنے عرصے بے گھر رہے؟ وائرل ویڈیو پرخاموشی توڑدی

 Dec 23, 2025 04:21 PM |

متعلقہ

Express News

شہید ایس ایس پی چوہدری اسلم کے بیٹے کی نکاح کی تقریب، تصاویر سامنے آگئیں

Express News

بالی ووڈ کے وہ منفی کردار جنھوں نے 2025 میں ولن کی تعریف بدل دی

Express News

سال 2025 میں بچھڑنے والے پاکستانی اداکار

Express News

سال 2025 میں بچھڑنے والے پاکستانی اداکار

Express News

ایک گھنٹے میں قتل کیس حل، اے ایس پی شہربانو نے بھارتی ڈرامے سی آئی ڈی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

Express News

معروف اداکار نے 46 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا 

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو