راولپنڈی: شادی کا جھانسہ دے کر خاتون سے 3 سال تک جنسی زیادتی

ملزم نے آسٹریلیا سےآکر دوبارہ جنسی تعلق قائم کیا، شادی کا جھانسہ دیکر زیادتی کرتا رہا، پھرانکاری ہوگیا،مقدمے کا متن

ویب ڈیسک December 23, 2025
راولپنڈی میں آسٹریلیا پلٹ شخص نے شادی کا جھانسہ دیکر خاتون کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنادیا۔

رپورٹ کے مطابق ملزم کے خلاف تھانہ روات میں متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا گیا۔

متن مقدمہ کے مطابق ملزم نے شادی کا جھانسہ دیکر 3سال سے تعلق قائم کر رکھا یے، حاملہ ہونے پر ملزم کلینک لے گیا اورحمل ضائع کروا دیا۔

مقدمے کے متن میں کہا گیا کہ ملزم کاشف شہزاد 8دسمبر کو آسٹریلیا سے آیا اور دوبارہ جنسی تعلق قائم کیا، ملزم شادی کا جھانسہ دیکر زیادتی کرتا رہا، بعد میں انکاری ہو گیا۔

متن مقدمہ کے مطابق ملزم اب جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔
