لاہور:
پاکستان ریلویز نے سال 2025 میں حاصل ہونے والی آمدن سے متعلق تفصیلات جاری کر دی ہیں۔
وزیرِ ریلوے محمد حنیف عباسی کے مطابق 2025 میں پاکستان ریلویز نے 93 ارب روپے سے زائد ریونیو حاصل کیا جبکہ مالی سال 2025-26 کی پہلی ششماہی میں 50 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے۔
محمد حنیف عباسی کے مطابق ریلوے مالی سال کے اختتام پر ریلوے تاریخ میں پہلی بار ایک کھرب آمدن کا سنگِ میل عبور کر لے گا۔
وزیر ریلوے نے بتایا کہ سیفٹی ڈیپارٹمنٹ کو ڈائریکٹوریٹ میں تبدیل کیا گیا جس سے حادثات میں خاطر خواہ کمی آئی۔
سیفٹی ڈائریکٹوریٹ بننے کے بعد حادثات کی شرح 0.09 سے 0.04 فیصد پر آ گئی، ڈائریکٹوریٹ بننے کے بعد ریلوے کو سیریس نوعیت کا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔
سال 2025 میں راولپنڈی کو ملک کا پہلا اسمارٹ اسٹیشن بنا دیا گیا جہاں کیمرے اور جدید سیکیورٹی سسٹم نصب ہے۔ 2026 میں دیگر بڑے اسٹیشن بھی اسمارٹ بننے جا رہے ہیں اور ٹرینوں میں بھی کیمرے لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔
اَپ گریڈیشن
ریلوے نے صرف 8 ماہ میں ٹرینوں کے 8 ریکس کو اَپ گریڈ کیا۔ شالیمار، پاک بزنس، لاثانی، فیض احمد فیض ٹرینوں کو اَپ گریڈ کیا گیا۔
وزیر ریلوے نے دعویٰ کیا کہ دسمبر 2026 تک پاکستان ریلویز کی تمام ٹرینیں اَپ گریڈ کر دیں گے۔
اسی طرح، لاہور، کراچی، راولپنڈی، فیصل آباد اسٹیشن اَپ گریڈ کیے گئے۔
ڈیجیٹائزیشن
ریلوے کو ڈیجیٹائز کر دیا ہے، وزارت کا تمام کام ای فائلنگ پر منتقل کر دیا ہے۔ اب تمام بڑے اسٹیشنوں پر اے ٹی ایم، ڈی وی ایم اور پی او ایس مشینیں موجود ہیں۔
حاضری بھی کمپیوٹرائزڈ کر دی گئی ہے، بغیر دفتر آئے کوئی تنخواہ نہیں لے سکتا۔
تجاوزات
سال 2025 میں قابضین سے 394 ایکڑ اراضی واگزار کروائی گئی۔ وزیرِ ریلوے کے مطابق دسمبر 2026 تک قابضین سے ریلوے کی تمام اراضی واگزار کروا لیں گے۔
آؤٹ سورسنگ
تین ریلوے اسکول آؤٹ سورس کر دیے گئے ہیں، دیگر اگلے چھ ماہ میں کر دیں گے۔ اس کے علاوہ، 11 مزید ٹرینیں آؤٹ سورس ہونے جا رہی ہیں۔
لاہور، خانیوال، ملتان، کراچی اور راولپنڈی اسٹیشنوں کی صفائی کا انتظام آؤٹ سورس کیا گیا۔ اب ان تمام اسٹیشنوں پر رات کے 12 بجے بھی صفائی ملتی ہے۔
دیگر اقدامات
اسٹیشنوں پر کھانے کا معیار بہتر کیا گیا جسے صوبائی فوڈ اتھارٹیز کسی بھی وقت چیک کر سکتی ہیں۔ کراچی تا روہڑی ٹریک بنانے کے منصوبہ پر پیش رفت، جولائی میں گراؤنڈ بریکنگ کر دی جائے گی۔