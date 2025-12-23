انڈونیشن بولر نے لاستھ ملنگا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں نئی تاریخ رقم کردی

لاستھ ملنگا کا 2019 میں نیوزی لینڈ کے خلاف چار گیندوں پر چار وکٹیں لینا سب سے زیادہ مشہور ہے

ویب ڈیسک December 23, 2025
انڈونیشیا کے 28 سالہ فاسٹ بولر گیدے پریانڈانا نے انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی تاریخ میں ایک منفرد سنگِ میل قائم کردیا ہے۔

گیدے پریانڈانا نے بالی میں کمبوڈیا کے خلاف کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ایک ہی اوور میں 5 وکٹیں حاصل کر کے یہ کارنامہ انجام دیا۔

یہ پہلا موقع ہے جب کسی بھی مرد یا خاتون کھلاڑی کی جانب سے بین الاقوامی ٹی ٹوئنٹی میچ میں ایک ہی اوور میں 5 وکٹیں حاصل کی گئی ہوں۔

168 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کمبوڈیا کی ٹیم 15 اوورز کے اختتام پر 106 رنز پر 5 وکٹیں گنوا چکی تھی، ایسے میں اپنے پہلے ہی اوور میں بولنگ کرتے ہوئے پریانڈانا نے ابتدائی تین گیندوں پر مسلسل وکٹیں حاصل کر کے ہیٹ ٹرک مکمل کی۔

اس کے بعد ایک ڈاٹ بال آئی، پھر انہوں نے مزید دو وکٹیں لے کر میچ کا فیصلہ اپنی ٹیم کے حق میں کر دیا۔

کمبوڈیا کی ٹیم اس اوور میں صرف ایک رن بنا سکی اور 60 رنز سے میچ ہار گئی۔

واضح رہے کہ ڈومیسٹک ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اس سے قبل دو بار ایک اوور میں پانچ وکٹیں حاصل کی جا چکی ہیں۔

اس سے قبل ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز میں ایک اوور میں چار وکٹیں لینے کے 14 واقعات ہو چکے ہیں، جن میں لاستھ ملنگا کا 2019 میں نیوزی لینڈ کے خلاف چار گیندوں پر چار وکٹیں لینا سب سے زیادہ مشہور ہے۔
