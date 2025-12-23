اسٹرینجر تھنگز کے سیٹ پر حادثہ: 19 سالہ لڑکی عمارت سے گر کر ہلاک

لیاہ اپنے دوستوں کے ساتھ عمارت دیکھنے گئی، جہاں وہ اچانک پانچ منزلہ عمارت سے نیچے جاگری

ویب ڈیسک December 23, 2025
facebook whatsup

نیٹ فلیکس کی مقبول سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کے سیٹ کے طور پر مشہور متروکہ عمارت نے ایک نوجوان لڑکی کی جان لے لی۔

19 سالہ لیاہ پالمیوروٹو جمعہ کی رات اپنے دوستوں کے ساتھ عمارت دیکھنے گئی، جہاں وہ اچانک پانچ منزلہ عمارت کی چھت سے نیچے جاگری اور موقع پر ہی دم توڑ دیا۔

مذکورہ عمارت کو 1960 کی دہائی میں مرکزی ذہنی صحت اسپتال کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، بعد میں نیٹ فلیکس کی سیریز میں ہاکنز نیشنل لیباریٹری کے طور پر دکھایا گیا۔ 2024 میں عمارت کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا تھا، مگر کچھ افراد اس کی تاریخی اور فلمی شہرت کی وجہ سے اسے دیکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ پولیس کے مطابق لیاہ اور اس کے دوست نے جالی دار باڑ پار کرکے داخل ہونے کی کوشش کی، حالانکہ واضح طور پر ’داخلہ منع ہے‘‘ کا انتباہ موجود تھا۔

ڈی کالب کاؤنٹی پولیس اور ایموری یونیورسٹی پولیس عمارت کے اندر واقع حادثے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوسکا کہ لیاہ کے گرنے کی وجہ کیا تھی، آیا وہ غلط قدم اٹھا بیٹھی، عمارت کا ڈھانچہ کمزور تھا، یا کوئی اور وجہ کارفرما تھی۔ پولیس نے بتایا کہ عمارت کئی حصوں میں خطرناک حالت میں ہے، جس کی وجہ سے اسے عوام کی رسائی سے دور رکھا گیا ہے۔

لیاہ کے والد ٹوڈ پالمیوروٹو جونیئر نے اپنی بیٹی کو ’پرفیکٹ اور سچا مہم جو‘ قرار دیتے ہوئے نوجوانوں کو سخت پیغام دیا کہ وہ متروکہ مقامات پر جانے سے گریز کریں۔

حادثے کے بعد اسٹرینجر تھنگز کے مداحل اور سوشل میڈیا صارفین اس واقعے پر غم و حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہت سے افراد نے نوجوانوں کو خطرناک اور بند مقامات سے دور رہنے کی وارننگ دی ہے۔ کچھ نے بتایا کہ وہ بھی اکثر اسی عمارت کو دیکھنے آتے تھے مگر اب وہاں اضافی سیکیورٹی موجود ہے۔

یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ سچ اور افسانے کے درمیان فاصلے کبھی بہت کم ہوتے ہیں، اور ایک لمحے کی بے احتیاطی کسی کی زندگی چھین سکتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

راحت فتح علی کی بیٹی کا خود پر تنقید کرنے والوں کو دو ٹوک جواب 

راحت فتح علی کی بیٹی کا خود پر تنقید کرنے والوں کو دو ٹوک جواب 

 Dec 23, 2025 07:53 PM |
صبا قمر کی بولڈ انداز میں ریہرسل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

صبا قمر کی بولڈ انداز میں ریہرسل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

 Dec 23, 2025 04:48 PM |
ملکہ ترنم نورجہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے

ملکہ ترنم نورجہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے

 Dec 23, 2025 03:33 PM |

متعلقہ

Express News

بھارتی فوج کے لیفٹیننٹ کرنل رشوت لینے پر گرفتار؛ روپوں سے بھرے صندوق برآمد

Express News

طلبا رہنما قتل پر بنگلادیش کا بڑا اقدام؛ بھارت میں قونصلر اور ویزا سروس بند کردیں

Express News

طالبان نے بغیر محرم کے مارکیٹ میں آنے والی خواتین پر پابندی عائد کردی

Express News

آسٹریلیا اور ڈنمارک کے بعد ایک اور ملک میں بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی

Express News

سفارتی تعلقات کی بحالی؛ سعودی عرب نے اسرائیل کے سامنے کڑی شرط رکھ دی

Express News

عثمان ہادی کو گولی مارنے والے ملزم کی شناخت ہوگئی؛ پاسپورٹ منسوخ؛ گرفتاری کیلیے چھاپے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو