میچ فکسنگ میں ملوث کھلاڑی پر 12 سال کی پابندی عائد

کھلاڑی نے اپنے پانچ میچز فکس کرنے کا اعتراف کیا

ویب ڈیسک December 23, 2025
چین کے ٹینس کھلاڑی پینگ رین لانگ پر میچ فکسنگ اسکینڈل میں 12 سال کی پابندی عائد کر دی گئی۔ پابندی کے ساتھ کھلاڑی پر 1 لاکھ 10 ہزار ڈالر کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔

انٹرنیشنل ٹینس انٹیگریٹی ایجنسی (آئی ٹی آئی اے) کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ 25 سالہ کھلاڑی نے نچلی سطح کے ایونٹ میں اپنے پانچ میچز فکس کرنے کا اعتراف کیا۔

کھلاڑی نے 11 مزید میچز میں دیگر کھلاڑیوں کو پیشکش کرنے کا بھی اعتراف کیا جن میں سے چھ فکس تھے۔

میچ فکسنگ کی یہ سرگرمیاں 2024 میں مئی اور ستمبر کے درمیان ہوئیں جن میں ترکیے، ہانگ کانگ اور چین میں منعقد ہونے والے متعدد آئی ٹی ایف ٹورنامنٹس شامل تھے۔

تاہم، ادارے نے اس میچ کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا جو میچ فکس کیے گئے تھے۔
