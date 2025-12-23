راحت فتح علی کی بیٹی کا خود پر تنقید کرنے والوں کو دو ٹوک جواب 

سوشل میڈیا صارفین نے شادی میں بھارتی ڈیزائنر کے ملبوسات اور انداز پر اعتراض اٹھایا تھا

ویب ڈیسک December 23, 2025
facebook whatsup

پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ گلوکار راحت فتح علی خان کی بیٹی ماہین خان کی شادی کی تقریبات جہاں خوشیوں اور رنگوں سے بھرپور رہیں، وہیں سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کا آغاز بھی کرگئیں۔ 
 

شادی کی تصاویر منظرِ عام پر آتے ہی نہ صرف وائرل ہوئیں بلکہ بعض صارفین کی جانب سے تنقید کی زد میں بھی آ گئیں، جس پر دلہن نے خاموش رہنے کے بجائے کھل کر اپنا مؤقف پیش کیا۔

ماہین خان کی شادی کے سلسلے میں مایوں اور نکاح کی تقریبات منعقد ہوئیں، جن میں انہوں نے بھارتی ڈیزائنر کے ملبوسات زیب تن کیے۔ ان کے لباس کو بڑی تعداد میں لوگوں نے خوبصورت، نفیس اور دلکش قرار دیا، تاہم کچھ سوشل میڈیا صارفین نے بھارتی ڈیزائنر کے انتخاب اور ملبوسات کے انداز پر اعتراض بھی اٹھایا، جس نے بحث کو مزید ہوا دے دی۔

تنقید بڑھنے پر ماہین خان نے سوشل میڈیا کے ذریعے ناقدین کو دوٹوک جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی دلہن کے ذاتی فیصلوں پر سوال اٹھانا درست نہیں، کیونکہ یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم دن ہوتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ ان کی شادی تھی اور انہیں مکمل حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کا لباس اور ڈیزائنر منتخب کریں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماہین خان نے مزید کہا کہ لوگوں کو دوسروں کی ذاتی زندگی میں بلاجواز مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق وہ بھارتی، افغانی یا کسی بھی ملک کے ڈیزائنر کا لباس پہن سکتی ہیں، کیونکہ یہ مکمل طور پر ان کا ذاتی انتخاب ہے، جس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں۔

انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ انہیں اپنی شادی کے تمام ملبوسات پسند تھے اور انہوں نے سب کچھ اپنی خوشی اور مرضی سے منتخب کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

راحت فتح علی کی بیٹی کا خود پر تنقید کرنے والوں کو دو ٹوک جواب 

راحت فتح علی کی بیٹی کا خود پر تنقید کرنے والوں کو دو ٹوک جواب 

 Dec 23, 2025 07:53 PM |
صبا قمر کی بولڈ انداز میں ریہرسل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

صبا قمر کی بولڈ انداز میں ریہرسل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

 Dec 23, 2025 04:48 PM |
ملکہ ترنم نورجہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے

ملکہ ترنم نورجہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے

 Dec 23, 2025 03:33 PM |

متعلقہ

Express News

شہید ایس ایس پی چوہدری اسلم کے بیٹے کی نکاح کی تقریب، تصاویر سامنے آگئیں

Express News

بالی ووڈ کے وہ منفی کردار جنھوں نے 2025 میں ولن کی تعریف بدل دی

Express News

سال 2025 میں بچھڑنے والے پاکستانی اداکار

Express News

سال 2025 میں بچھڑنے والے پاکستانی اداکار

Express News

ایک گھنٹے میں قتل کیس حل، اے ایس پی شہربانو نے بھارتی ڈرامے سی آئی ڈی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

Express News

معروف اداکار نے 46 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا 

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو