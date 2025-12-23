جدید اسمارٹ فونز کی گفتگو میں Galaxy اور iPhone عموماً اولین انتخاب سمجھے جاتے ہیں، مگر رواں برس اس مقابلے میں چین کے بڑے برانڈز نے بھی برابری کا مقابلہ کیا۔ Xiaomi اور Oppo جیسے نام نہ صرف بغیر کسی سمجھوتے کے بہترین فونز پیش کرتے ہیں، بلکہ بعض پہلوؤں میں Apple اور Samsung کو ٹکر دیتے یا پھر پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔
اس سال کے ٹاپ اسمارٹ فونز کی فہرست درج ذیل ہے:
Honor Magic V5
یقیناً،Honor Magic V5اس سال ہمارے ٹیسٹ کیے گئے بہترین فولڈیبل فونز میں سے ایک ہے۔ یہ فون ایک انتہائی پتلے اور کم وزن ڈیزائن، پریمیم مٹیریل، مضبوط ہنچ اور کلاس لیڈنگ IP58/IP59 انگریس پروٹیکشن کے ساتھ متعارف کرایا گیا ہے، جو اس سیگمنٹ میں ایک نادر کامیابی ہے۔ دونوں ڈسپلے بڑے، تیز اور فیچر سے بھرپور ہیں، جن میں اسٹائلس سپورٹ اور Dolby Vision سرٹیفیکیشن شامل ہے جبکہ عمدہ اسٹیریو اسپیکرز ملٹی میڈیا کے تجربے کو مزید شاندار بناتے ہیں۔
Apple iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max نے ایلومینیم کی باڈی متعارف کراتے ہوئے ایک متنازع تبدیلی کی ہے۔ اس تبدیلی سے فون کا وزن اور کارکردگی تو کسی حد تک قابو کر لیا گیا لیکن فون کی مضبوطی شدید متاثر ہوئی اور اب اس پر باآسانی خراشیں آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پشت پر شیشے اور دھات کا ملا جلا استعمال ہے، جو نئے رنگوں کے ساتھ مل کر اس آئی فون کو حالیہ برسوں کے کم پسند کیے جانے والے ماڈلز میں شامل کر دیا ہے۔
Xiaomi 15 Ultra
اس فہرست میں Xiaomi 15 Ultra واقعی ایک زبردست انتخاب ہے۔ اس کا منفرد ڈیزائن نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ ایک آئیکونک شناخت بھی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں انڈسٹری کے بہترین ڈسپلیز میں سے ایک شامل ہے۔ جن میں p1440 LTPO OLED اسکرین، 12-bit کلر ڈیپتھ، ڈائنامک 120Hz ریفریش ریٹ اور Dolby Vision سپورٹ کے فیچر شامل ہیں جو دیکھنے کے تجربے کو لاجواب بنا دیتی ہے۔
Samsung Galaxy S25 Ultra
روایتی طور پر (نان فولڈ ایبل) گلیکسی کا الٹیمیٹ ماڈل بہت بڑی توقعات کا بوجھ اٹھاتا ہے، مگر S25 Ultra ان امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی برا فون ہے بلکہ حقیقت میں ایک بہتر اور مضبوط ڈیوائس ہے۔ نسبتاً چھوٹی بیٹری کے باوجود یہ شاندار بیٹری ٹائمنگ نکال لیتا ہے، اس کا ڈسپلے زیادہ تر پہلوؤں سے بہت اچھا ہے، درست حالات میں معقول رفتار سے چارج بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی باڈی کوالٹی میں بھی بہتری آئی ہے (اگرچہ اضافی سیلنگ کی کمی محسوس ہوتی ہے)۔ اور اگر آپ اسٹائلس چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں صرف یہ ہی انتخاب ہے۔
Oppo Find N5
Oppo Find N5 کم و بیش موجودہ فولڈیبل ٹیکنالوجی کے عروج کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں جدید ترین Snapdragon 8 Elite جنریشن کا چِپ سیٹ استعمال کیا گیا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ نہایت نفاست سے اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ غیر معمولی حد تک پتلا ہونے کے باوجود اس میں ایک بڑی Si/C بیٹری لگی ہوئی ہے اور شاندار ہنچ سسٹم نصب ہے جو ڈسپلے کی شکن کو تقریباً نادیدہ بنا دیتا ہے۔ یہی نہیں، Oppo نے اس بار ایک ہمہ جہت اور طاقتور کیمرا سسٹم کے لیے بھی جگہ نکال لی ہے۔