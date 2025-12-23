معیشت کے استحکام میں اداروں کی نجکاری اہم کردار ادا کرے گی، وزیراعظم

اقتدار سنبھالنے پر وعدہ کیا تھا ریاستی اداروں کی نجکاری کے لئے کام کریں گے؛ الحمدللہ پی آئی کی بولی کا عمل شفاف رہا

ویب ڈیسک December 23, 2025
اسلام آباد:

وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پی آئی اے کے 75 فیصد شیئرز کی نجکاری کے حوالے سے کامیاب بڈنگ کے انعقاد پر اظہار تشکر کرتے ہوئے قوم کو مبارکباد دی ہے۔

اپنے بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ اقتدار سنبھالنے پر قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کے لئے اقدامات اٹھائے جائیں گے؛ پی آئی اے کی نجکاری کا یہ عمل اس حوالے سے انتہائی اہم سنگ میل ہے، الحمدللہ بولی کا عمل انتہائی شفاف رہا۔

وزیراعظم نے کہا کہ معیشت کو مزید مستحکم کرنے میں پی آئی اے اور دیگر ریاستی 
ملکیتی اداروں کی نجکاری اہم کردار ادا کرے گی، ملکی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے؛ پی آئی اے کی نجکاری اس بات کا ثبوت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔

وزیراعظم نے کہا کہ تمام ریاستی اداروں کے تعاون سے ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے؛ نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چیف آف  آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر دفاع خواجہ آصف مشیر برائے نجکاری محمد علی، نجکاری کمیشن اور دیگر متعلقہ افراد کی کوششیں لائق تحسین ہیں،  نجی شعبے کے اشتراک سے ملک کی ترقی و خوشحالی اور عوامی فلاح و بہبود کے لئے پرعزم ہیں۔
 
