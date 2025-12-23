سجدہ کرنا دماغ کیلئے کیا فوائد رکھتا ہے؟

ایک امریکی پائلٹ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مختصر دورانیے کے لیے سجدہ کرنا دماغی سرگرمیوں پر اثر ڈال سکتا ہے

ویب ڈیسک December 23, 2025
facebook whatsup

ایک امریکی پائلٹ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مختصر دورانیے کے لیے سجدہ کرنا دماغی سرگرمیوں پر اثر ڈال سکتا ہے۔

یہ تحقیق پی ایم سی (PubMed Central) میں شائع ہوئی، جس میں انسانی دماغ کے سگنلز کو مختلف فریکوئنسی بینڈز اور دیگر سائنسی پیمانوں کے ذریعے جانچا گیا۔

اس مطالعے میں تین خواتین اور دو مرد رضاکاروں نے شرکت کی۔ تجربے کے دوران ان کے دماغی سگنلز کو آنکھیں کھلی اور آنکھیں بند دونوں حالتوں میں ریکارڈ کیا گیا۔

تحقیق میں شامل شرکاء چند مخصوص معیار پر پورا اترتے تھے۔ ان میں ماضی میں کسی قسم کے نفسیاتی امراض مبتلا نہ ہونا، سر یا ریڑھ کی ہڈی میں کسی آپریشن یا چوٹ کا سامنا نہیں ہونا، وہ کسی قسم کی نیورو سائیکولوجیکل ادویات استعمال نہیں کرتے تھے اور نماز باقاعدگی سے وقت پر ادا کرتے تھے۔

مزید پڑھیں

Express News

سورج مکھی کے بیج میں چھپے صحت کیلئے بھرپور فوائد

Express News

چلینجز کا مقابلہ کرنے میں گالیاں بکنا مفید قرار؛ نئی تحقیق میں انکشاف

نتائج کے مطابق خواتین میں سجدے کے دوران بعض دماغی لہروں میں کمی دیکھی گئی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت دماغ نسبتاً سکون یا مختلف طرزِ عمل اختیار کر رہا تھا۔ اس کے برعکس مرد شرکاء میں دماغ کی کچھ سرگرمیوں میں اضافہ نوٹ کیا گیا۔

تحقیق کے مصنفین کے مطابق یہ ایک ابتدائی مطالعہ ہے جو سجدے کے دماغی اثرات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، تاہم اس موضوع پر مزید تفصیلی اور وسیع تحقیق کی ضرورت ہے۔

سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ پائلٹ اسٹڈی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ محض 10 سیکنڈ کا سجدہ بھی دماغی سرگرمی میں تبدیلی لا سکتا ہے، اور یہ اثر مردوں اور خواتین میں مختلف ہو سکتا ہے، جو نماز کے جسمانی اور ذہنی فوائد کو سمجھنے میں ایک اہم نکتہ ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں؛ مایوس کن خبر سامنے آگئی؛ مداح ناراض

ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں؛ مایوس کن خبر سامنے آگئی؛ مداح ناراض

Dec 23, 2025 05:54 PM |
صبا قمر ایک اور تنازعے میں گھر گئیں

صبا قمر ایک اور تنازعے میں گھر گئیں

 Dec 23, 2025 04:41 PM |
نعیمہ بٹ کی مردانہ انداز میں ریمپ واک، سوشل میڈیا پر تنقید

نعیمہ بٹ کی مردانہ انداز میں ریمپ واک، سوشل میڈیا پر تنقید

 Dec 23, 2025 04:31 PM |

متعلقہ

Express News

بچوں کیلئے صرف سبزیوں پر مبنی غذا صحت بخش یا نقصان دہ؟

Express News

چلینجز کا مقابلہ کرنے میں گالیاں بکنا مفید قرار؛ نئی تحقیق میں انکشاف

Express News

چکنائی سے بھرپور پنیر کس خطرناک بیماری سے بچا سکتا ہے؟

Express News

’جین زی‘ میں نِکوٹین پاؤچ کے استعمال کا بڑھتا رجحان

Express News

’جادوئی مشروم‘ میں موجودمرکب کس دماغی بیماری کا علاج کر سکتا ہے؟

Express News

جاپان کا پاکستان کو پولیو ویکسین کی خریداری کیلئے 3.5 ملین ڈالر کی نئی گرانٹ کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو