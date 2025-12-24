خبردار! ہیکرز نے واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک کرنے کا نیا راستہ ڈھونڈ نکالا

ہیکرز نے واٹس ایپ کے انکریپشن میں دخل اندازی کے بغیر اکاؤنٹ ہیک کرنے کا راستہ ڈھونڈ نکالا ہے، سیکیورٹی ماہرین

ویب ڈیسک December 24, 2025
facebook whatsup

سیکیورٹی محققین نے خبردار کیا ہے کہ ہیکرز نے واٹس ایپ کے انکریپشن میں دخل اندازی کے بغیر اکاؤنٹ ہیک کرنے کا راستہ ڈھونڈ نکالا ہے۔

گھوسٹ پیئرنگ نامی جعلسازی واٹس ایپ کے فیچر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صارفین کو ان کے اکاؤنٹ ایسے ڈیوائس سے جوڑنے کے لیے چکمہ دیتے ہیں جس کو ہیکرز کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد ان ہیکرز کو پیغامات، تصاویر، ویڈیو اور وائس نوٹس تک رسائی ہوجاتی ہے۔

ہیکرز اکاؤنٹ کو قابو میں لینے کے بعد کانٹیکٹس کو میسج بھیج سکتے ہیں تاکہ ہیکنگ کی مزید کوششیں کی جا سکیں۔

یہ جعلسازی صرف ایک میسج کے ذریعے کی جاتی ہے جو بظاہر متاثرہ شخص کو اس کے کسی جاننے والے کے پاس سے موصول ہوتا ہے

میسج میں ایک لنک ہوتا ہے جو صارف کو تصویر دکھانے کا بتاتا ہے لیکن حقیقت میں وہ صارف کو ایک جعلی فیس بک لاگ اِن پیج میں لے جاتا ہے جو ہیکرز کو ان کے فون میں گھسنے میں مدد دیتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پنجاب حکومت نے فلم فنڈز کیلیے نئی شرائط عائد کردیں، پروڈیوسرز پریشان

پنجاب حکومت نے فلم فنڈز کیلیے نئی شرائط عائد کردیں، پروڈیوسرز پریشان

 Dec 23, 2025 12:01 AM |
ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں؛ مایوس کن خبر سامنے آگئی؛ مداح ناراض

ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں؛ مایوس کن خبر سامنے آگئی؛ مداح ناراض

Dec 23, 2025 10:54 PM |
صبا قمر ایک اور تنازعے میں گھر گئیں

صبا قمر ایک اور تنازعے میں گھر گئیں

 Dec 23, 2025 09:41 PM |

متعلقہ

Express News

سال 2025 کے بہترین اسمارٹ فونز!

Express News

بھِر ماؤنڈ میں آثارِ قدیمہ کی کھدائی، ٹیکسلا کے اولین شہر کے آثار منظرِ عام پر آ گئے

Express News

زمین پر آکسیجن کم ہو رہی ، ناسا کے سائنسدانوں کا انتباہ

Express News

مٹی میں تیزی سے تحلیل ہونیوالی پلاسٹک تیار

Express News

گزشتہ ہفتے کے مقبول ترین اسمارٹ فونز کی فہرست جاری

Express News

ناسا کی خلائی گاڑی مریخ پر میلوں سفر کا ریکارڈ توڑنے کے قریب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو