آسٹریلیا میں کھیلنے والے ایک جاپانی فٹبالر رِیکو ٹانزکی پر غیر قانونی سٹے بازی میں ملوث ہونے کا اعتراف کرنے پر سات سال کی پابندی عائد کر دی گئی۔
جاپانی ویب سائٹ فٹبال زون میں بتایا گیا کہ اوورسیز کھیلنے والے 25 سالہ جاپانی کھلاڑی پر غیرقانونی جوئے سے متعلقہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے سبب سات سال کی پابندی عائد کی گئی۔
فٹبالر نے دوست کے ساتھ سات کیسز میں ملوث ہونے سے متعلق اعتراف کیا۔
آسٹریلیا کے خبررساں ادارے نے بتایا کہ اے لیگ کلب میں بطور مِڈ فیلڈر کھیلنے والے رِیکو نے سٹا کھیل کر جان بوجھ کر ییلو کارڈ حاصل کیے۔ ان کو گزشتہ اگست میں میلبرن کی ایک عدالت نے جرم کا مرتکب پایا اور جرمانہ عائد کیا۔ رِیکو نے یہ جرائم اپنے دوست یوٹا ہِرایاما (جو کہ امیچور کھلاڑی ہیں) کے ساتھ مل کر کیے۔
مقامی رپورٹ کے مطابق رِیکو ٹانزکی نے مجموعی طور پر چار میچز میں قصداً انتباہ حاصل کیا جبکہ ان کے دوست نے بھی ساتوں الزامات کو قبول کر لیا۔
اس حوالے سے ان دو سمیت چار لوگوں سے تحقیقات کی گئیں۔ چاروں افراد نے بغیر کسی اعتراض سے سزا قبول کر لی ہے۔