پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے مینٹور اور سابق قومی کپتان سرفراز احمد کی انسٹاگرام اسٹوری سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔
اتوار کو دبئی میں کھیلے جانے والے انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کو بدترین شکست دینے کے بعد منگل کو سرفراز احمد نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک تصویر اسٹوری کے طور پر لگائی جو وائرل ہوگئی۔
انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو 191 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دی۔ فائنل میں قومی ٹیم کی فتح میں سمیر منہاس کی عمدہ بیٹنگ نے فیصلہ کن کردار ادا کیا جس کی بدولت پاکستان نے ٹرافی اپنے نام کی۔
ٹورنامنٹ جیتنے کے بعد وطن واپس پہنچنے پر انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی جس کے بعد ٹیم نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات کی۔
بعد ازاں منگل کے روز سرفراز احمد نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ہاتھ ملاتے ہوئے ایک تصویر اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر شیئر کی۔ تصویر کے ساتھ انہوں نے لکھا، ’’اسلام و علیکم سر، سرفراز احمد رپورٹنگ، مشن مکمل ہوا‘‘۔
سرفراز احمد کی یہ انسٹا اسٹوری دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی جہاں شائقین کرکٹ نے ٹیم کی تاریخی فتح اور سرفراز احمد کے انداز کو خوب سراہا۔