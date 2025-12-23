پاکستان انڈر 19 ٹیم آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے زمبابوے روانہ

اسلام آباد:
ایشین چیمپئن پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم زمبابوے میں ہونے والی تین ملکی سیریز اور آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ روانہ ہو گئی ہے۔
ٹیم کی قیادت فرحان یوسف کر رہے ہیں۔ روانگی سے قبل چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے ہوٹل میں ٹیم سے ملاقات کی اور کھلاڑیوں اور آفیشلز کو نیک تمناؤں کے ساتھ الوداع کیا۔
پاکستان انڈر 19 ٹیم اسلام آباد سے براستہ دبئی زمبابوے کے دارالحکومت ہرارے روانہ ہوگی۔
اسکواڈ میں شامل تمام 15 کھلاڑیوں کے علاوہ ٹیم مینجمنٹ بھی اسی پرواز کے ذریعے سفر کر رہی ہے۔
پاکستان انڈر 19 ٹیم زمبابوے میں ہونے والی تین ملکی سیریز کے ساتھ ساتھ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھی حصہ لے گی۔
تین ملکی سیریز کا آغاز 25 دسمبر سے ہوگا جبکہ پاکستان انڈر 19 ٹیم اپنا پہلا میچ 27 دسمبر کو کھیلے گی۔
پی سی بی حکام کے مطابق ٹیم کی روانگی سے قبل کھلاڑی پُرعزم اور پُراعتماد نظر آئے، جبکہ ٹیم انتظامیہ نے دورے کے دوران بہتر کارکردگی کی امید ظاہر کی ہے۔