ہندو انتہا پسند گروہوں کی وحشیانہ کارروائیاں، بھارت میں کرسمس منانا جرم بن گیا

کرسمس کی سجاوٹ تباہ کی، کارول گانے والوں کو دھمکیاں دیں اور تقریبات روک دیں

ویب ڈیسک December 24, 2025
facebook whatsup
NEW DELHI:

بھارت میں بی جے پی کی مودی سرکار میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف انتہا پسند ہندو گروہوں کی کارروائیاں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔

رواں سال کرسمس کے موقع پر بھی متعدد ریاستوں میں مسیحی تقریبات کو نشانہ بنایا گیا جس سے مذہبی آزادی پر سنگین سوالات اٹھے ہیں۔

انتہا پسند عناصر نے متعدد مقامات پر گرجا گھروں اور اسکولوں میں داخل ہو کر کرسمس کی سجاوٹ تباہ کی، کارول گانے والوں کو دھمکیاں دیں اور تقریبات روک دیں۔

راجستھان کے جودھپور میں ایک اسکول میں کرسمس بینرز اور ڈیکوریشن کو توڑ پھوڑ کر ہندو نعرے لگاتے ہوئے حملہ کیا گیا۔

اسی طرح کیرالہ کے پلاکاڈ میں وشوا ہندو پریشد کے کارکنوں نے ایک سرکاری اسکول میں کرسمس تقریبات کو روک دیا اور ٹیچرز کو دھمکیاں دیں۔

ہریانہ اور اوڑیسہ میں بھی ایسے واقعات سامنے آئے جہاں ہندو قوم پرست گروہوں نے چرچ سروسز میں خلل ڈالا اور تبدیلی مذہب کے الزام میں مسیحیوں کو ہراساں کیا۔

مزید پڑھیں

Express News

جنگ کی مخالفت پر نامور مسلم صحافی کو دھمکیاں، ہندو انتہاپسندوں کی فحش مہم

Express News

فرح خان کو ہولی کے تہوار سے متعلق گفتگو پر ہندو انتہاپسندوں کی دھمکیاں

نئی دہلی میں ایک وائرل ویڈیو میں دیکھا گیا کہ سانتا ٹوپیاں پہنے مسیحی خواتین اور بچوں کو عوامی جگہ سے زبردستی نکال دیا گیا اور دھمکی دی گئی کہ یہ تہوار یہاں نہیں منایا جا سکتا۔ انتہا پسند ہندو نے انہیں سانتاکلاز کی ٹوپی اتارنے کا بھی حکم دیا۔

چھتیس گڑھ میں بھی کرسمس سے متعلق نفرت انگیز پوسٹرز گردش کر رہے تھے جو مسیحیوں کے خلاف ہڑتال کی کال دے رہے تھے۔

یہ واقعات صرف کرسمس تک محدود نہیں، بلکہ رواں سال میں ہندوستان بھر میں مسیحیوں کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں حملے رپورٹ ہوئے ہیں۔

انتہا پسند گروہ ہندوتوا کی آڑ میں اقلیتوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ انہیں سیاسی طور پر بی جے پی کی مودی سرکار کی خاموشی یا حمایت سے تقویت ملتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پنجاب حکومت نے فلم فنڈز کیلیے نئی شرائط عائد کردیں، پروڈیوسرز پریشان

پنجاب حکومت نے فلم فنڈز کیلیے نئی شرائط عائد کردیں، پروڈیوسرز پریشان

 Dec 23, 2025 12:01 AM |
ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں؛ مایوس کن خبر سامنے آگئی؛ مداح ناراض

ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں؛ مایوس کن خبر سامنے آگئی؛ مداح ناراض

Dec 23, 2025 10:54 PM |
صبا قمر ایک اور تنازعے میں گھر گئیں

صبا قمر ایک اور تنازعے میں گھر گئیں

 Dec 23, 2025 09:41 PM |

متعلقہ

Express News

بیلجیئم بھی اسرائیل کی غزہ نسل کشی کیخلاف اقوام متحدہ کی عالمی عدالتِ انصاف پہنچ گیا

Express News

بچے کو بند کار میں مرنے کیلیے چھوڑ کر بار میں مزے کرنے والی خواتین ساتھی سمیت گرفتار

Express News

برطانیہ؛ فلسطینیوں کیلیے مسیحا بننے والی گریٹا تھنبرگ اسرائیل مخالف احتجاج پر گرفتار

Express News

کم عمر لڑکیوں کے ایپسٹن جنسی اسکینڈل میں بل کلنٹن کی تصاویر بھی وائرل

Express News

اسٹرینجر تھنگز کے سیٹ پر حادثہ: 19 سالہ لڑکی عمارت سے گر کر ہلاک

Express News

سعودی عرب؛ 71 کلو منشیات اسمگلنگ کے الزام میں 6 پاکستانی رنگے ہاتھوں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو