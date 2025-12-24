مودی دور میں اقلیتیں غیر محفوظ؟ دہلی میں بجرنگ دل کے ہاتھوں مسیحی برادری نشانے پر آگئی

مبصرین کے مطابق بھارت میں ہندوتوا نظریے کے زیر اثر اقلیتوں کی مذہبی آزادی کو منظم انداز میں محدود کیا جا رہا ہے

ویب ڈیسک December 24, 2025
facebook whatsup

بھارت میں ہندوتوا نظریے کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے باعث اقلیتوں، خصوصاً مسیحی اور مسلم برادری، کے خلاف مذہبی تعصب اور ہراسانی کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔

حالیہ رپورٹس کے مطابق انتہاپسند ہندو تنظیموں کی جانب سے اقلیتوں کی مذہبی آزادی کو محدود کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔

بھارتی جریدے منی کنٹرول کے مطابق دارالحکومت دہلی میں انتہاپسند ہندو تنظیم بجرنگ دل کے کارکنان نے مسیحی خواتین اور بچوں کو کرسمس کے موقع پر مذہبی تہوار منانے سے روک دیا۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سانتا کلاز کے لباس میں ملبوس مسیحی خواتین اور بچوں کو عوامی مقامات پر ہراساں کیا گیا اور بعض کو زبردستی واپس گھروں کو جانے پر مجبور کیا گیا۔

منی کنٹرول کے مطابق یہ پہلا واقعہ نہیں، ماضی میں بھی بجرنگ دل پر کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کے الزامات سامنے آتے رہے ہیں۔ گزشتہ برس مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، اتر پردیش، اتراکھنڈ، گجرات اور ہریانہ میں مسیحی برادری کے خلاف ہراسانی کے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔

مزید پڑھیں

Express News

مودی پالیسیوں کے خلاف بنگلا دیش میں شدید احتجاج، بھارت مخالف نعرے گونج اٹھے

Express News

بنگلادیش میں بھارت کی بے جا مداخلت پر شدید احتجاج؛ مودی کے پتلے نذر آتش

Express News

مودی حکومت کے لیے نیا چیلنج؟ منی پور میں علیحدہ انتظامی ڈھانچے کا مطالبہ

رپورٹس کے مطابق گزشتہ سال ممبئی میں کرسمس کے ایک پروگرام کے دوران بجرنگ دل کے کارکنان نے معصوم بچوں کو ہنومان چالیسہ پڑھنے پر مجبور کیا تھا، جس پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید تشویش کا اظہار کیا تھا۔

عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کے مطابق بھارت میں مسلم اور مسیحی برادری کے خلاف انتہاپسندانہ واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ جریدے کا کہنا ہے کہ 2014 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد اقلیتوں کے خلاف تشدد، نفرت انگیز بیانات اور مذہبی امتیاز میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔

دی ڈپلومیٹ کی ایک رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ بعض ہندو انتہاپسند گروہ بھارت میں رہنے والی مسلم اور مسیحی برادری کو مکمل شہری تسلیم کرنے کے بجائے انہیں غیر ملکی ریاستوں سے جوڑتے ہیں، جس سے معاشرتی تقسیم مزید گہری ہو رہی ہے۔

مبصرین کے مطابق بھارت میں ہندوتوا نظریے کے زیر اثر اقلیتوں کی مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق کو منظم انداز میں محدود کیا جا رہا ہے، جو نام نہاد سیکولر ریاست کے دعوؤں پر سوالیہ نشان ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پنجاب حکومت نے فلم فنڈز کیلیے نئی شرائط عائد کردیں، پروڈیوسرز پریشان

پنجاب حکومت نے فلم فنڈز کیلیے نئی شرائط عائد کردیں، پروڈیوسرز پریشان

 Dec 23, 2025 12:01 AM |
ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں؛ مایوس کن خبر سامنے آگئی؛ مداح ناراض

ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں؛ مایوس کن خبر سامنے آگئی؛ مداح ناراض

Dec 23, 2025 10:54 PM |
صبا قمر ایک اور تنازعے میں گھر گئیں

صبا قمر ایک اور تنازعے میں گھر گئیں

 Dec 23, 2025 09:41 PM |

متعلقہ

Express News

بیلجیئم بھی اسرائیل کی غزہ نسل کشی کیخلاف اقوام متحدہ کی عالمی عدالتِ انصاف پہنچ گیا

Express News

بچے کو بند کار میں مرنے کیلیے چھوڑ کر بار میں مزے کرنے والی خواتین ساتھی سمیت گرفتار

Express News

برطانیہ؛ فلسطینیوں کیلیے مسیحا بننے والی گریٹا تھنبرگ اسرائیل مخالف احتجاج پر گرفتار

Express News

کم عمر لڑکیوں کے ایپسٹن جنسی اسکینڈل میں بل کلنٹن کی تصاویر بھی وائرل

Express News

اسٹرینجر تھنگز کے سیٹ پر حادثہ: 19 سالہ لڑکی عمارت سے گر کر ہلاک

Express News

سعودی عرب؛ 71 کلو منشیات اسمگلنگ کے الزام میں 6 پاکستانی رنگے ہاتھوں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو