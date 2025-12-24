وزیراعلیٰ پنجاب کا الحمرا کے مسیحی ملازمین کو ایک تنخواہ بونس دینے کا اعلان

عظمیٰ بخاری نے اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مسیحی ملازمین میں تحائف بھی تقسیم کیے

لاہور:

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے الحمرا کے مسیحی ملازمین کو ایک تنخواہ بونس دینے کا اعلان کر دیا۔

الحمرا آرٹس کونسل، لاہور میں کرسمس کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی جبکہ پارلیمارنی سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب شازیہ رضوان بھی موجود تھیں۔

وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے مسیحی ملازمین سے ملاقات کی اور انھیں کرسمس کی مبارکباد دی۔ عظمیٰ بخاری نے اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مسیحی ملازمین میں تحائف بھی تقسیم کیے۔

وزیر اطلاعات پنجاب نے مسیحی ملازمین کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا۔ چیئرمین الحمراء رضی احمد اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا محمد نواز گوندل بھی موجود تھے۔

وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا کہ کرسمس کے تہوار پر مسیحی بہن بھائیوں کی خوشیوں میں برابر شریک ہیں، اقلیتیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے دل کے بہت قریب ہیں۔ مسیحی ملازمین ہمارا فخر ہیں اور انکی خدمات قابل ستائش ہیں۔

عظمیٰ بخاری نے کہا کہ پنجاب حکومت اقلیتوں کے تحفظ اور فلاح کے لیے تمام ممکن وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ کرسمس کے موقع پر اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کریں۔ کرسمس کا تہوار محبت، امن اور ہم اہنگی کا مظہر ہے۔
