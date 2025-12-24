راولپنڈی؛ والد نے غیرت کے نام پر بیٹی اور اس کے مبینہ آشنا کو قتل کردیا

راولپنڈی:
والد نے غیرت کے نام پر اپنی بیٹی اور اس کے مبینہ آشنا کو قتل کردیا۔
پولیس کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے جڑواں شہر راولپنڈی کی تحصیل گوجرخان کے علاقے میں غیرت کے نام پر دہرے قتل کی واردات ہوئی، جس میں والد نے فائرنگ کرکے بیٹی اور اس کے مبینہ آشنا کو قتل کردیا ۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق مقتولین میں شنائل اور رحمان اللہ شامل ہیں جب کہ فائرنگ کی زد میں آکر ملزم کی اہلیہ بھی زخمی ہوئی۔ قتل کے واقعے کی اطلاع ملتے ہی اے ایس پی گوجرخان دانیال کاظمی اور ایس ایچ او گوجرخان طیب ظہیر موقع پر پہنچے۔
پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرکے لاشوں کو اسپتال منتقل کیا اور واقعے کی تحقیقات شروع کردی۔