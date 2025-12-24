راولپنڈی؛ والد نے غیرت کے نام پر بیٹی اور اس کے مبینہ آشنا کو قتل کردیا

فائرنگ کی زد میں آکر ملزم کی اہلیہ بھی زخمی ہوئی، پولیس نے تحقیقات شروع کردی

ویب ڈیسک December 24, 2025
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)
راولپنڈی:

والد نے غیرت کے نام پر اپنی بیٹی اور اس کے مبینہ آشنا کو قتل  کردیا۔

پولیس کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے جڑواں  شہر راولپنڈی کی تحصیل گوجرخان کے علاقے میں غیرت کے نام پر دہرے قتل کی واردات  ہوئی، جس میں والد نے فائرنگ کرکے بیٹی اور اس کے مبینہ آشنا کو قتل کردیا ۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق مقتولین میں شنائل اور رحمان اللہ شامل ہیں جب کہ فائرنگ کی زد میں آکر ملزم کی اہلیہ بھی زخمی ہوئی۔ قتل  کے واقعے کی اطلاع ملتے ہی اے ایس پی گوجرخان دانیال کاظمی اور ایس ایچ او گوجرخان طیب ظہیر موقع پر پہنچے۔

پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرکے لاشوں کو اسپتال منتقل کیا اور واقعے کی تحقیقات شروع کردی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پنجاب حکومت نے فلم فنڈز کیلیے نئی شرائط عائد کردیں، پروڈیوسرز پریشان

پنجاب حکومت نے فلم فنڈز کیلیے نئی شرائط عائد کردیں، پروڈیوسرز پریشان

 Dec 23, 2025 12:01 AM |
ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں؛ مایوس کن خبر سامنے آگئی؛ مداح ناراض

ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں؛ مایوس کن خبر سامنے آگئی؛ مداح ناراض

Dec 23, 2025 10:54 PM |
صبا قمر ایک اور تنازعے میں گھر گئیں

صبا قمر ایک اور تنازعے میں گھر گئیں

 Dec 23, 2025 09:41 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی سے بین الصوبائی منشیات فروش گروہ کی خاتون کارندہ گرفتار

Express News

مری میں 6 روز کیلئے دفعہ 144 نافذ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

’اساتذہ کے ذہنی ٹارچر‘ پر لاہور یونیورسٹی کے طالب علم نے تیسری منزل سے کود کر خودکشی کرلی

Express News

پی آئی اے کی نجکاری پر پی پی پی رہنما کا شدید ردعمل

Express News

پنجاب میں روزانہ 2 لاکھ لیٹر جعلی دودھ فروخت کرنے والا منظم گروہ پکڑا گیا

Express News

کالعدم ٹی ایل کے متعدد رہنماؤں کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو