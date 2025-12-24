کرسمس سے قبل یوکرین پر شدید روسی حملوں میں تین افراد ہلاک

روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ اس نے یوکرین کے توانائی اور فوجی مراکز کو نشانہ بنایا اور دو دیہات پر قبضہ کر لیا ہے

ویب ڈیسک December 24, 2025
facebook whatsup

یوکرین پر روس کے میزائل اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں کم از کم تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن میں ایک چار سالہ بچہ بھی شامل ہے جبکہ حملوں کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں ہنگامی بنیادوں پر بجلی کی بندش کرنا پڑی۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی حملے یوکرین کے متعدد علاقوں پر کیے گئے، جن میں مغربی علاقوں کے توانائی کے مراکز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ یوکرین کی وزیراعظم یولیا سویریڈینکو نے بتایا کہ حملوں کے باعث بجلی کا نظام شدید متاثر ہوا ہے۔

یوکرین کے ہمسایہ ملک پولینڈ، جو نیٹو کا رکن ہے، نے روسی حملوں کے بعد اپنی فضائی حدود کے تحفظ کے لیے جنگی طیارے فضا میں روانہ کر دیے، کیونکہ حملے پولینڈ کی سرحد کے قریب علاقوں میں کیے گئے تھے۔

یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس نے کم از کم 13 علاقوں کو نشانہ بنایا، یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب شہری کرسمس کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن امن مذاکرات میں سنجیدہ نہیں۔

مقامی حکام کے مطابق ژیٹومر کے وسطی علاقے میں ایک چار سالہ بچہ ہلاک ہوا، مغربی علاقے خملنیٹسکی میں ایک اور شخص جان سے گیا، جبکہ کیف کے مضافات میں بھی ایک شخص ہلاک اور کم از کم پانچ افراد زخمی ہوئے۔

مزید پڑھیں

Express News

یوکرین جنگ کے خاتمے کی نئی امید، امریکا نے روس اور یوکرین کو آمنے سامنے بٹھانے کا فیصلہ کر لیا

Express News

سیکیورٹی ضمانتیں ملیں تو نیٹو رکنیت کی خواہش ترک کردیں گے؛ یوکرین

Express News

روس یوکرین جنگ بندی کیلئے برلن میں 5 گھنٹے طویل مذاکرات، بڑی پیش رفت متوقع

روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یوکرین کے توانائی اور فوجی مراکز کو نشانہ بنایا اور محاذ پر دو دیہات پر قبضہ کر لیا ہے، تاہم یوکرین کی جانب سے اس دعوے پر فوری ردعمل سامنے نہیں آیا۔

ادھر یوکرین کے چرنو بل نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ڈائریکٹر نے خبردار کیا ہے کہ روسی حملے کے نتیجے میں پلانٹ کا اندرونی حفاظتی شیل متاثر ہو سکتا ہے، جس سے سنگین خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر دوبارہ حملہ ہوا تو تابکاری کے حفاظتی ڈھانچے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔

ماہرین کے مطابق یوکرین پر بڑھتے ہوئے روسی حملے جنگ کے خاتمے کے امکانات کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پنجاب حکومت نے فلم فنڈز کیلیے نئی شرائط عائد کردیں، پروڈیوسرز پریشان

پنجاب حکومت نے فلم فنڈز کیلیے نئی شرائط عائد کردیں، پروڈیوسرز پریشان

 Dec 23, 2025 12:01 AM |
ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں؛ مایوس کن خبر سامنے آگئی؛ مداح ناراض

ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں؛ مایوس کن خبر سامنے آگئی؛ مداح ناراض

Dec 23, 2025 10:54 PM |
صبا قمر ایک اور تنازعے میں گھر گئیں

صبا قمر ایک اور تنازعے میں گھر گئیں

 Dec 23, 2025 09:41 PM |

متعلقہ

Express News

بیلجیئم بھی اسرائیل کی غزہ نسل کشی کیخلاف اقوام متحدہ کی عالمی عدالتِ انصاف پہنچ گیا

Express News

بچے کو بند کار میں مرنے کیلیے چھوڑ کر بار میں مزے کرنے والی خواتین ساتھی سمیت گرفتار

Express News

برطانیہ؛ فلسطینیوں کیلیے مسیحا بننے والی گریٹا تھنبرگ اسرائیل مخالف احتجاج پر گرفتار

Express News

کم عمر لڑکیوں کے ایپسٹن جنسی اسکینڈل میں بل کلنٹن کی تصاویر بھی وائرل

Express News

اسٹرینجر تھنگز کے سیٹ پر حادثہ: 19 سالہ لڑکی عمارت سے گر کر ہلاک

Express News

سعودی عرب؛ 71 کلو منشیات اسمگلنگ کے الزام میں 6 پاکستانی رنگے ہاتھوں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو