صدر زرداری کی کربلا میں روضہ امام حسینؓ  پر حاضری، ویڈیو دیکھیے

صدر آصف علی زرداری نےامتِ مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا بھی کی

ویب ڈیسک December 24, 2025
صدر مملکت آصف علی زرداری  نے کربلا میں روضہ حضرت امام حسینؓ اور حضرت عباس بن علیؓ  پر حاضری دی۔

اس موقع پر گورنر کربلا ڈاکٹر نصیف جاسم الخطابی بھی صدرِ پاکستان کے ہمراہ تھے۔ صدر مملکت نے دونوں مقامات پر فاتحہ خوانی کی اور نوافل ادا کیے۔ انہوں نے حضرت امام حسینؓ کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی ابدی علامت قرار دیا۔

صدر آصف علی زرداری نےامتِ مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے روضہ حضرت امام حسینؓ پر  گفتگو کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کو حق، عدل اور انسانیت کے لیے رہنما قرار دیا۔

حاضری کے موقع پر صدر زرداری نے دونوں مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے ملاقات بھی کی۔

 
