کراچی؛ دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد

ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی سے متعلق نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا

ویب ڈیسک December 24, 2025
کراچی:

شہر قائد میں دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔

صوبائی حکومت کی جانب سے اس متعلق نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی 2 ماہ کے لیے لگائی گئی ہے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق ہیوی ٹریفک صبح 6 سے رات 10 بجے تک شہر میں داخل نہیں ہو سکے گی۔

ہیوی ٹریفک سپرہائی وے سے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا، نیشنل ہائی وے سے گودام چورنگی، یونس چورنگی اور داؤد چورنگی سے جام صادق برج پر جا سکے گی۔

اسکے علاوہ، ہیوی ٹریفک کو ناردن بائی باس سے پراچہ چوک، سیمنز چورنگی، ناردن بائی باس سے گلبائی، ماڑی پور سے کراچی پورٹ، لنک روڈ کاٹھور سے سسی ٹول پلازہ جانے کی اجازت بھی ہوگی۔
