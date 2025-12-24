پاک بھارت جنگ میں ڈیجیٹل میڈیا نےاہم کردارادا کیا، ڈس انفارمیشن کی حوصلہ شکنی ضروری ہے،وزیر اطلاعات

وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ میں ڈیجیٹل میڈیا نے اہم کردار ادا کیا ۔ منفی پروپیگنڈے اور ڈس انفارمیشن کی حوصلہ شکنی ضروری ہے۔ فیک نیوز و مس انفارمیشن جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ذرائع ابلاغ بالخصوص ڈیجیٹل میڈیا کے شعبے میں تعاون کو وسعت دینا وقت کی ضرورت ہے۔
وزیر اطلاعات نے اسلام آباد میں سی پیک میڈیا فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کی سٹریٹجک شراکت داری وقت کے ساتھ مضبوط تر ہوئی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان میڈیا سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔
انہوں نے پاکستان اور چین کی دوستی کو تاریخی، مثالی اور لازوال قرار دیا اور کہا کہ دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔
عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ اقتصادی راہداری منصوبے (سی پیک) نے نہ صرف معاشی ترقی بلکہ معاشرتی اثرات بھی مرتب کیے ہیں اور یہ منصوبہ مختلف ممالک کو جوڑنے والا گیم چینجر منصوبہ ہے۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس دور میں ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کے فرق کو پہچاننا ایک چیلنج بن چکا ہے۔
وزیر اطلاعات نے کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان کا موقف مؤثر انداز میں پہنچانے کے لیے ڈیجیٹل پاکستان ٹی وی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔