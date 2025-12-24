پاکستانی معیشت ترقی کی طرف تیزی سے گامزن ، عالمی سطح پر اعتراف 

پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا بڑھتا اعتماد مثبت معاشی اعشاریہ دینے لگا ہے

ویب ڈیسک December 24, 2025
پاکستانی معیشت ترقی کی طرف تیزی سے گامزن ہے، حکومت کی اصلاحاتی  پالیسیوں کے باعث پاکستان  میں معاشی استحکام آنے لگا ہے جب کہ عالمی سطح پر بھی اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ 

پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا بڑھتا اعتماد مثبت معاشی اعشاریہ دینے لگا ہے۔

امریکی جریدے  یو ایس اے ٹو ڈے  کے مطابق؛ پاکستان نئی بنیادوں پر ترقی کی راہ پر گامزن ہے، بہترین اصلاحات اور نجی شعبے میں جدت  پاکستان  میں سرمایہ کاری کے منظرنامے کو بدل رہی ہیں، پاکستان  مستحکم ادارہ جاتی نظم و ضبط، بہتر میکرو اکنامک صورتحال  اور اہم شعبوں میں مضبوط قیادت کے ساتھ 2026 میں داخل ہو رہاہے۔

یو ایس اے ٹو ڈے نے کہا کہ   یہ تمام عوامل پاکستان کو طویل مدتی سرمایہ کاری  کیلئے مضبوط اور مواقع سے بھرپور مارکیٹ کے طور پر پیش کر رہے ہیں، پاکستان میں بینکنگ کے شعبے  نےڈیجیٹل رجحان کے تحت صارفین کو جدید سہولیات فراہم کی ہیں، پاکستان کا ٹیکنالوجی اور آؤٹ سورسنگ شعبہ بھی بین الاقوامی سطح پر شہرت حاصل کر رہا ہے۔

یو ایس  اے ٹو ڈے کے مطابق یہ تمام اقدامات پاکستان میں  سرمایہ کاروں کے اعتماد کا اہم ستون ہیں،  مستحکم توانائی کی فراہمی مینوفیکچرنگ، لاجسٹکس، اور برآمداتی خدمات میں نئے مواقع پیدا کر رہی ہے،  میکرو اکنامک استحکام بہتر ہونے  سے بڑے مینوفیکچررز  بھی آٹوموٹیو صنعت میں سرمایہ کاری کر رہےہیں۔

 یو ایس  اے ٹو ڈے   نے کہا کہ ٹیکسٹائل، فرٹیلائزر، پیکجنگ، اور ویلیو ایڈڈ فوڈ پروڈکشن جیسے تیزی سے بڑھتے شعبوں میں بھی ترقی دیکھی جا رہی ہے، پاکستان میں معدنیات ایک اور تیزی سے بڑھتا ہوا شعبہ ہے، پاکستان میں ہاؤسنگ مارکیٹ  بھی اندرونی و بیرونی سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھا رہی ہے۔

یو ایس اے ٹو ڈے  کے مطابق پاکستان میں  سیاحت اور ہوٹلنگ میں بھی اہم مواقع سامنے آ رہے ہیں، پاکستان نجی شعبے کے ساتھ طویل مدتی ترقی کی بنیادیں مضبوط کر رہا ہے،  نجی شعبہ زیادہ مضبوط، ٹیکنالوجی  سے بھر پور اور  عالمی دنیا سے ہم آہنگ ہو رہاہے۔
