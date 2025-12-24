یو اے ای کی صدر 26 دسمبر کو پاکستان کا دورہ کریں گے

دورے کے دوران دونوں میں معاشی تجارتی شعبے میں معاہدے ہوں گے

ویب ڈیسک December 24, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کے صدر محمد بن زاید النہیان 26 دسمبر کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔

ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات کے صدر اپنے دورے کے دوران وزیراعظم شہباز شریف سمیت مختلف اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے۔

ملاقات میں دو طرفہ امور اور پاک یو اے ای تعلقات پر بات چیت کی جائے گی۔ دورے کے دوران اہم معاشی تجارتی معاہدوں کی منظوری دی جائے گی۔

واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سلیم محمد سلیم البواب الزابی نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی۔

وزیراعظم نے پاکستان کی اقتصادی ترقی اور استحکام میں معاونت کے لیے اہم شعبوں میں متحدہ عرب امارات کو مزید سرمایہ کاری کی دعوت دی۔

فریقین کے درمیان دوطرفہ تجارت کے حجم پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے شہباز شریف نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد اور ترقیاتی منصوبوں سمیت ضرورت کے وقت پاکستان کیلئے متحدہ عرب امارات کے مسلسل تعاون کو سراہا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شہناز گل مشہور پاکستانی ڈرامے کے او ایس ٹی کی مداح نکلیں

شہناز گل مشہور پاکستانی ڈرامے کے او ایس ٹی کی مداح نکلیں

 Dec 24, 2025 01:09 PM |
اقرار الحسن کو تینوں بیویوں کے ساتھ ڈنر کرنا مہنگا پڑگیا

اقرار الحسن کو تینوں بیویوں کے ساتھ ڈنر کرنا مہنگا پڑگیا

 Dec 24, 2025 01:10 PM |
پنجاب حکومت نے فلم فنڈز کیلیے نئی شرائط عائد کردیں، پروڈیوسرز پریشان

پنجاب حکومت نے فلم فنڈز کیلیے نئی شرائط عائد کردیں، پروڈیوسرز پریشان

 Dec 23, 2025 12:01 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی سے بین الصوبائی منشیات فروش گروہ کی خاتون کارندہ گرفتار

Express News

مری میں 6 روز کیلئے دفعہ 144 نافذ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

’اساتذہ کے ذہنی ٹارچر‘ پر لاہور یونیورسٹی کے طالب علم نے تیسری منزل سے کود کر خودکشی کرلی

Express News

پی آئی اے کی نجکاری پر پی پی پی رہنما کا شدید ردعمل

Express News

پنجاب میں روزانہ 2 لاکھ لیٹر جعلی دودھ فروخت کرنے والا منظم گروہ پکڑا گیا

Express News

کالعدم ٹی ایل کے متعدد رہنماؤں کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو