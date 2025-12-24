وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ عمران خان اپنے ذاتی مفاد کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔
سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنے بیان میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ وزیر اعظم تواتر کے ساتھ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کرے مثبت اور نتیجہ خیز مذاکرات ہو سکیں۔
انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیڈر کے سیاسی ڈی این اے میں مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے۔ عمران خان نے ساری زندگی اپنے ذاتی مفاد پہ اول وآخر فوکس کیا ہے۔
خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مذاکرات کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، لیکن عمران خان کوئی اصول پرست شخص نہیں۔ وہ 200 فیصد مفاد پرست شخص ہے اور اول و آخر اپنے ذاتی مفاد کا سوچتا ہے۔
وزیر دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ ذاتی منفعت کے لیے اصول و انسانی رشتے سب روند سکتا ہے۔