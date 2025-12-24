27 ارب روپے کے کوہستان اسکینڈل میں مطلوب ملزم کی درخواستِ ضمانت خارج

عدالت نے نیب کی کارروائی کو کالعدم قرار دینے کی استدعا بھی خارج کر دی

ویب ڈیسک December 24, 2025
facebook whatsup

پشاور ہائیکورٹ نے اپر کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں گرفتار ملزم سرتاج کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی اور نیب کی کارروائی کو کالعدم قرار دینے کی استدعا بھی خارج کر دی۔

عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا کہ ملزم نیب کے 27 ارب روپے کے اسکینڈل میں مطلوب ہے اور اس کے اکاؤنٹس میں 220 ملین روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں، جو مرکزی ملزمان کے اکاؤنٹس سے کی گئی تھیں۔ نیب کے مطابق ملزم اپنے بینک ٹرانزیکشنز کی وضاحت نہیں کر سکا۔

عدالت نے واضح کیا کہ اس مرحلے پر نیب کی تحقیقات میں مداخلت نہیں کی جا سکتی اور ملزم کی گرفتاری مجاز فورمز کے ذریعے کی گئی۔

عدالت نے کہا کہ ملزم کی آئینی درخواست خارج کی جاتی ہے اور اسے قبل از وقت ریلیف دینا مناسب نہیں ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شہناز گل مشہور پاکستانی ڈرامے کے او ایس ٹی کی مداح نکلیں

شہناز گل مشہور پاکستانی ڈرامے کے او ایس ٹی کی مداح نکلیں

 Dec 24, 2025 01:09 PM |
اقرار الحسن کو تینوں بیویوں کے ساتھ ڈنر کرنا مہنگا پڑگیا

اقرار الحسن کو تینوں بیویوں کے ساتھ ڈنر کرنا مہنگا پڑگیا

 Dec 24, 2025 01:10 PM |
پنجاب حکومت نے فلم فنڈز کیلیے نئی شرائط عائد کردیں، پروڈیوسرز پریشان

پنجاب حکومت نے فلم فنڈز کیلیے نئی شرائط عائد کردیں، پروڈیوسرز پریشان

 Dec 23, 2025 12:01 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی سے بین الصوبائی منشیات فروش گروہ کی خاتون کارندہ گرفتار

Express News

مری میں 6 روز کیلئے دفعہ 144 نافذ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

’اساتذہ کے ذہنی ٹارچر‘ پر لاہور یونیورسٹی کے طالب علم نے تیسری منزل سے کود کر خودکشی کرلی

Express News

پی آئی اے کی نجکاری پر پی پی پی رہنما کا شدید ردعمل

Express News

پنجاب میں روزانہ 2 لاکھ لیٹر جعلی دودھ فروخت کرنے والا منظم گروہ پکڑا گیا

Express News

کالعدم ٹی ایل کے متعدد رہنماؤں کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو