13 برس تک جنسی تشدد سہنے والی خاتون برطانیہ کی ہیرو بن گئی

ایک لاپتا شخص کی لاش نکالنے کے دوران انہوں نے دو رضاکاروں کے ساتھ غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا

ویب ڈیسک December 24, 2025
facebook whatsup

برطانیہ میں ایک خاتون کو جن کے شوہر پر گزشتہ 13 برسوں کے دوران منشیات دے کر زیادتی کے سنگین الزامات ہیں، ایک لاپتا شخص کی لاش دریا سے نکالنے میں مدد دینے پر مقامی ہیرو قرار دیا گیا ہے۔

48 سالہ جوآن ینگ نے اپنی شناخت ظاہر کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب ان کے سابق شوہر سمیت چھ افراد پر ان کے خلاف مجموعی طور پر 56 جنسی جرائم کے الزامات عائد کیے گئے۔ ان الزامات میں ریپ، جنسی تشدد اور دیگر سنگین جرائم شامل ہیں۔

جوآن ینگ کو ستمبر میں ولٹ شائر سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کے ساتھ رضاکارانہ خدمات انجام دینے پر چیف آفیسر کی جانب سے خصوصی اعزاز دیا گیا۔ جون میں دریائے ایون سے ایک لاپتا شخص کی لاش نکالنے کے دوران انہوں نے دو دیگر رضاکاروں کے ساتھ غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔

پولیس کے مطابق خصوصی غوطہ خور ٹیم کو لاش نکالنے میں کئی گھنٹے لگ سکتے تھے، تاہم جوآن ینگ اور ان کے ساتھیوں نے خود کارروائی کرتے ہوئے لاش کو دریا سے نکالا۔

جوآن کے سابق شوہر فلپ ینگ پر 2010 سے 2023 کے دوران اپنی بیوی کو نشہ آور اشیاء دے کر جنسی زیادتی، فحش مواد رکھنے اور بچوں کی نازیبا تصاویر رکھنے کے الزامات ہیں۔ دیگر پانچ ملزمان پر بھی مختلف نوعیت کے جنسی جرائم کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔

تمام ملزمان کو مشروط ضمانت دے دی گئی ہے جبکہ مرکزی ملزم فلپ ینگ کو حراست میں رکھا گیا ہے۔ تمام افراد جنوری میں سوِنڈن کراؤن کورٹ میں پیش ہوں گے۔ متاثرہ خاتون کو پولیس کی خصوصی ٹیم کی جانب سے مکمل تحفظ اور معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فیروز خان نے بچوں کی کسٹڈی سے انکار کردیا، علیزے سلطان کا دعویٰ

فیروز خان نے بچوں کی کسٹڈی سے انکار کردیا، علیزے سلطان کا دعویٰ

 Dec 24, 2025 02:51 PM |
شہناز گل مشہور پاکستانی ڈرامے کے او ایس ٹی کی مداح نکلیں

شہناز گل مشہور پاکستانی ڈرامے کے او ایس ٹی کی مداح نکلیں

 Dec 24, 2025 01:09 PM |
سال 2025: سال بھر باکس آفس پر تہلکہ مچانے والی ہالی ووڈ فلمیں

سال 2025: سال بھر باکس آفس پر تہلکہ مچانے والی ہالی ووڈ فلمیں

 Dec 24, 2025 02:56 PM |

متعلقہ

Express News

بیلجیئم بھی اسرائیل کی غزہ نسل کشی کیخلاف اقوام متحدہ کی عالمی عدالتِ انصاف پہنچ گیا

Express News

بچے کو بند کار میں مرنے کیلیے چھوڑ کر بار میں مزے کرنے والی خواتین ساتھی سمیت گرفتار

Express News

برطانیہ؛ فلسطینیوں کیلیے مسیحا بننے والی گریٹا تھنبرگ اسرائیل مخالف احتجاج پر گرفتار

Express News

کم عمر لڑکیوں کے ایپسٹن جنسی اسکینڈل میں بل کلنٹن کی تصاویر بھی وائرل

Express News

اسٹرینجر تھنگز کے سیٹ پر حادثہ: 19 سالہ لڑکی عمارت سے گر کر ہلاک

Express News

سعودی عرب؛ 71 کلو منشیات اسمگلنگ کے الزام میں 6 پاکستانی رنگے ہاتھوں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو