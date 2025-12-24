اسرو کی بڑی کامیابی، بھارت کا سب سے بھاری خلائی سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گیا

یہ سیٹلائٹ 6 ہزار 100 کلوگرام وزنی ہے، جو اب تک بھارت کی سرزمین سے لانچ کیا جانے والا سب سے بھاری پے لوڈ ہے

ویب ڈیسک December 24, 2025
facebook whatsup

بھارتی خلائی ایجنسی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن (اسرو) نے اپنی تاریخ کا سب سے وزنی سیٹلائٹ کامیابی سے خلا میں روانہ کر دیا ہے۔ یہ لانچ بدھ کے روز کیا گیا، جسے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے ملکی خلائی شعبے کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔

اسرو کے مطابق LVM3-M6 راکٹ کے ذریعے امریکا میں تیار کردہ AST SpaceMobile کمیونیکیشن سیٹلائٹ کو لو ارتھ آربٹ میں بھیجا گیا۔ یہ سیٹلائٹ 6 ہزار 100 کلوگرام وزنی ہے، جو اب تک بھارت کی سرزمین سے لانچ کیا جانے والا سب سے بھاری پے لوڈ ہے۔

بھارتی خلائی ادارے کا کہنا ہے کہ اس کامیاب مشن سے بھارت کی ہیوی لفٹ لانچ صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور عالمی کمرشل سیٹلائٹ مارکیٹ میں بھارت کا کردار مزید مضبوط ہوگا۔

وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ لانچ بھارت کے خلائی سفر میں ایک قابلِ فخر سنگِ میل ہے اور اس سے مستقبل کے خلائی مشنز کے لیے نئی راہیں ہموار ہوں گی۔

اسرو نے رواں سال کے آغاز میں CMS-03 کمیونیکیشن سیٹلائٹ بھی خلا میں بھیجا تھا، تاہم حالیہ سیٹلائٹ وزن کے اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ بھاری ہے۔ بھارت آنے والے برسوں میں بغیر انسان کے خلائی مشن، انسانی خلائی پرواز اور 2040 تک خلا میں خلاباز کو چاند پر بھیجنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فیروز خان نے بچوں کی کسٹڈی سے انکار کردیا، علیزے سلطان کا دعویٰ

فیروز خان نے بچوں کی کسٹڈی سے انکار کردیا، علیزے سلطان کا دعویٰ

 Dec 24, 2025 02:51 PM |
شہناز گل مشہور پاکستانی ڈرامے کے او ایس ٹی کی مداح نکلیں

شہناز گل مشہور پاکستانی ڈرامے کے او ایس ٹی کی مداح نکلیں

 Dec 24, 2025 01:09 PM |
سال 2025: سال بھر باکس آفس پر تہلکہ مچانے والی ہالی ووڈ فلمیں

سال 2025: سال بھر باکس آفس پر تہلکہ مچانے والی ہالی ووڈ فلمیں

 Dec 24, 2025 02:56 PM |

متعلقہ

Express News

بیلجیئم بھی اسرائیل کی غزہ نسل کشی کیخلاف اقوام متحدہ کی عالمی عدالتِ انصاف پہنچ گیا

Express News

بچے کو بند کار میں مرنے کیلیے چھوڑ کر بار میں مزے کرنے والی خواتین ساتھی سمیت گرفتار

Express News

برطانیہ؛ فلسطینیوں کیلیے مسیحا بننے والی گریٹا تھنبرگ اسرائیل مخالف احتجاج پر گرفتار

Express News

کم عمر لڑکیوں کے ایپسٹن جنسی اسکینڈل میں بل کلنٹن کی تصاویر بھی وائرل

Express News

اسٹرینجر تھنگز کے سیٹ پر حادثہ: 19 سالہ لڑکی عمارت سے گر کر ہلاک

Express News

سعودی عرب؛ 71 کلو منشیات اسمگلنگ کے الزام میں 6 پاکستانی رنگے ہاتھوں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو