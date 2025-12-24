سوشل میڈیا پر ایک ایسی شادی کی ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس نے دیکھنے والوں کو حیرت اور تجسس میں مبتلا کردیا۔ انسٹاگرام پر ایک معروف فوٹوگرافر نے دعویٰ کیا ہے کہ برسوں میں بے شمار شادیوں کی عکس بندی کے باوجود یہ تقریب ان سب سے بالکل مختلف تھی۔
فوٹو گرافر نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شادی کی یہ انوکھی ویڈیو شیئر کی ہے، جس کے مطابق یہ شادی زمین پر نہیں بلکہ فضا میں ہوئی۔ نجی طیارے کے اندر سجی ہوئی تقریب میں اصلی پھولوں کی دلکش سجاوٹ کی گئی تھی اور جوڑا بادلوں کے اوپر ایک دوسرے سے عہدِ وفا کر رہا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس شادی میں دلہا کی عمر 90 سال جبکہ دلہن صرف 25 سال بتائی گئی ہے۔
فوٹوگرافر نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ انہوں نے بہت سی شادیاں کور کی ہیں، مگر ایسی شادی کبھی نہیں دیکھی۔ ان کے مطابق محبت کی کہانیاں ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتیں اور یہی ان کی انفرادیت انہیں ناقابلِ فراموش بنا دیتی ہے۔
جیسے ہی ویڈیو وائرل ہوئی، سوشل میڈیا صارفین کے تبصرے بھی آنا شروع ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اس غیر معمولی عمر کے فرق پر حیرت کا اظہار کیا، تو کچھ نے مزاحیہ انداز میں تبصرے کیے۔ ایک صارف نے لکھا کہ ’یہ بہترین عمر ہے، اب سارا دن باہر گھوم پھر کر دھوکا دینے کا امکان ہی نہیں رہا‘، جبکہ کسی نے طنزیہ انداز میں کہا کہ ’وہ آخرکار سیٹل ہونے کے لیے تیار ہوگئے‘۔
تاہم اس سب کے باوجود کئی صارفین ایسے بھی تھے جنہوں نے اس شادی کو ذاتی معاملہ قرار دیا اور کہا کہ محبت اور رشتے کسی ایک سانچے میں نہیں ڈھلتے۔ ان کے نزدیک یہ شادی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ زندگی کے غیر روایتی لمحے ہی سب سے زیادہ گفتگو کا موضوع بنتے ہیں۔