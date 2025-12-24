مشہور یوٹیوبر کی اچانک موت، لاش گھر سے برآمد

ایک قریبی دوست نے یوٹیوبر کے گھر کا دورہ کیا تو اسے لاش ملی

ویب ڈیسک December 24, 2025
facebook whatsup

یوٹیوب کے ابتدائی تخلیق کاروں میں سے ایک مشہور یوٹیوبر ڈیوڈ ایڈم ولیمز کی اچانک موت سے مداح صدمے سے دوچار ہوگئے۔

امریکا کے اوسیولا کاؤنٹی سے موصولہ اطلاعات کے مطابق ’دی ڈیلی وو‘ کے نام سے پہچان بنانے والے 51 سالہ ڈیوڈ ایڈمز اپنی رہائش گاہ پر مردہ حالت میں ملے۔ ان کی اچانک موت نے یوٹیوب کمیونٹی اور مداحوں میں گہرے صدمے کی لہر دوڑا دی ہے۔

پولیس حکام نے بتایا کہ ڈیوڈ ایڈم ولیمز سے ویلفیئر چیک کے دوران رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ بعد ازاں ان کے ایک قریبی دوست نے ان کے گھر کا دورہ کیا تو انہیں ان کی لاش ملی۔ لاش کو فوری طور پر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور موت کی اصل وجوہات تاحال سامنے نہیں آسکیں، تحقیقات جاری ہیں۔

ڈیوڈ ایڈم ولیمز 2009 سے یوٹیوب پر سرگرم تھے اور ’دی ڈیلی وو‘ کے ذریعے امریکی شہروں، تھیم پارکس، روڈ ٹرپس اور پوشیدہ مقامات کے وی لاگز بنا کر لاکھوں مداحوں کو محظوظ کرتے رہے۔ ان کا دوستانہ اور پرسکون انداز گفتگو انہیں دیگر تخلیق کاروں سے ممتاز کرتا تھا اور ان کا چینل یوٹیوب کلچر کا حصہ بن چکا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکار نئی مشکل میں پھنس گئے، ریپ کے نئے الزامات عائد

معروف اداکار نئی مشکل میں پھنس گئے، ریپ کے نئے الزامات عائد

 Dec 24, 2025 04:28 PM |
فیروز خان نے بچوں کی کسٹڈی سے انکار کردیا، علیزے سلطان کا دعویٰ

فیروز خان نے بچوں کی کسٹڈی سے انکار کردیا، علیزے سلطان کا دعویٰ

 Dec 24, 2025 02:51 PM |
شہناز گل مشہور پاکستانی ڈرامے کے او ایس ٹی کی مداح نکلیں

شہناز گل مشہور پاکستانی ڈرامے کے او ایس ٹی کی مداح نکلیں

 Dec 24, 2025 01:09 PM |

متعلقہ

Express News

ڈان 3 کی شوٹنگ ایک بار پھر کھٹائی میں؛ مایوس کن خبر سامنے آگئی؛ مداح ناراض

Express News

صبا قمر ایک اور تنازعے میں گھر گئیں

Express News

نعیمہ بٹ کی مردانہ انداز میں ریمپ واک، سوشل میڈیا پر تنقید

Express News

راحت فتح علی کی بیٹی کا خود پر تنقید کرنے والوں کو دو ٹوک جواب 

Express News

صبا قمر کی بولڈ انداز میں ریہرسل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

Express News

ملکہ ترنم نورجہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو