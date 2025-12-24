فیصل آباد؛ خاوند نے دوسری بیوی کی مدد سے پہلی کو گلا دبا کر قتل کر دیا

38 سالہ مقتولہ صفیہ پروین چار بچوں کی ماں تھی، پولیس

ویب ڈیسک December 24, 2025
فوٹو فائل

فیصل آباد کے علاقے ماموں کانجن میں خاوند نے گھریلو ناچاقی پر دوسری بیوی کی مدد سے پہلی کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔

واقعہ فیصل آباد کے علاقہ تھانہ ماموں کانجن کے چک 550 گ ب میں پیش آیا۔ واقعے کی اطلاع پر مقامی پولیس اور ایس پی صدر مہر سعید سیال موقع پر پہنچ گئے۔

پولیس ذرائع کے مطابق 38 سالہ مقتولہ صفیہ پروین چار بچوں کی ماں تھی، دونوں بیویاں ایک ہی گھر میں رہتی تھیں جن میں اکثر سوتن والا لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔

Express News

طلاق کا نوٹس بھیجنے پر شوہر نے بیوی کو گولی مار کر قتل کردیا

Express News

کراچی؛ پسند کی شادی کرنے پر باپ کے ہاتھوں بیٹی اور داماد قتل

پولیس کے مطابق لڑائی جھگڑے پر شبیر احمد نے دوسری بیوی مافیا بی بی کی مدد سے صفیہ پروین کا گلا گھونٹ کر اسے قتل کر دیا۔

پولیس نے لاش قبضے میں لیکر کارروائی شروع کر دی۔
