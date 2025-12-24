’سی سی ڈی نے 3 بیٹے، داماد اور بھائی کو جعلی مقابلے میں قتل کردیا‘، خاتون عدالت پہنچ گئی

پولیس مقابلے میں ہلاک 3 بیٹوں کی والدہ نے آئی جی پنجاب اور  سی سی ڈی سربراہ کے خلاف درخواست دائرکردی

ویب ڈیسک December 24, 2025
سیشن عدالت لاہور میں پولیس مقابلے میں ہلاک 3 بیٹوں کی والدہ نے آئی جی پنجاب اور  سی سی ڈی سربراہ کے خلاف درخواست دائرکردی۔

درخواست میں آئی جی پنجاب اور سی سی ڈی سربراہ کو فریق بنایا گیا ہے، درخواست گزار زبیدہ بی بی نے اپنے وکیل آفتاب باجوہ کےتوسط سے درخواست دائرکی جس میں مؤقف اپنایا کہ سی سی ڈی نے تین بیٹے، ایک داماد اور بھائی کوجعلی مقابلے میں قتل کیا، قتل کے مقدمات کی درخواست واپس نہ لینے پر پولیس دباؤ اور دھمکیاں دے رہی ہے۔

مزید کہا گیا کہ درخواست واپس نہ لینے پر مزید جعلی مقابلوں کی دھمکی بھی دی جارہی ہے، پولیس کےمطابق وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سی سی ڈی کوخوف و ہراس پھیلانے کی مبینہ ہدایات دی ہیں۔

درخواست میں عدالت سے وزیراعلیٰ سے منسوب مبینہ ہدایات کا نوٹس لینے اور پولیس کو ہراسانی سے روکنے اور تحفظ دینے کے احکامات دینے کی استدعا کی۔
